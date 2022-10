Realizan un 'cacerolazo por hambre' en la comuna 7 de Medellín

Quienes este martes decidieron armarse con trapos rojos y blancos para pedir comida son en su mayoría desplazados por la violencia que llegaron a esa zona de invasión en Medellín, desde el Urabá o el Bajo Cauca Antioqueño.

En Medellín son vendedores ambulantes, aseadoras, lavadores de carros y decenas de personas que viven en Vallejuelos, en Robledo, y quienes no aguantan más el hambre, por lo que decidieron salir de sus casas a pedir ayuda.

“Decir que estamos comiendo es decir mentiras. La comunidad está sin alimentos y aguantando hambre. Hay familias que llevan tres días sin comer y otras familias que si comen el desayuno, no hay almuerzo. Vivimos del día a día, de las ventas ambulantes, trabajando en casa de familia. Y, ya trabajo no hay porque la gente no tiene cómo pagar”, le dijo a BLU Radio Auris Espitia, una de las líderes de la invasión de Vallejuelos.

Son 400 familias que viven en condición de invasión, que no han tenido acceso ni a subsidios de la administración local ni del Gobierno Nacional.

En Vallejuelos, comuna 7 de Medellín, a esta hora hay cacerolazo de decenas de personas que piden ayuda porque no tienen comida. Salieron a sus "calles" y ventanas con trapos rojos y banderas blancas para hacer un llamado urgente a la Alcaldía #MañanasBLU. pic.twitter.com/Hqhpq4Xtcj — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) April 14, 2020

