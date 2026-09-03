Recuperación de territorios tras sismo tomará meses: Minsalud pide mantener diálogos entre entidades

La ministra de Salud, Ana María Vesga, lideró una mesa de seguimiento con la Procuraduría, la Superintendencia de Salud, la Defensoría del Pueblo, las EPS, el FOMAG y representantes de los gremios, para revisar la respuesta en salud en los municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto y las necesidades que aún persisten en los territorios afectados por esta emergencia.

La funcionaria destacó que, aunque la atención ya está próxima a cumplir un mes, la estabilización completa de los municipios damnificados tomará meses, por lo que aseguró que es necesario mantener los espacios de diálogo y seguimiento como una ruta permanente para acompañar a los territorios.

“Necesitamos que este espacio se mantenga como ruta de estabilización en estos municipios”, señaló la ministra de Salud, Ana Maria Vesga.

Asimismo, insistió en la importancia de una articulación permanente entre las instituciones, las EPS, los prestadores y las autoridades territoriales.



Desde el Ministerio hicieron un llamado sobre tres aspectos fundamentales que señaló requieren acciones coordinadas que son los flujos de información, las afectaciones en la infraestructura y las dificultades para garantizar una atención oportuna, particularmente por los retrasos en los giros de algunas empresas intervenidas.

Esta situación, según la cartera de Salud también representa una oportunidad para el fortalecimiento de la respuesta del sistema y la atención no sólo de los efectos del terremoto, sino también las brechas que afectan la prestación del servicio de salud de las comunidades.

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Asimismo, desde la Defensoría del Pueblo destacaron que durante la jornada presentaron la estrategia de atención desplegada en las siete regionales correspondientes a los departamentos afectados por el terremoto.

Desde la entidad, señalan la necesidad de priorizar las EPS que atienden el Pacífico y avanzar en la estabilización de la Nueva EPS, Asmetsalud, del Servicio Occidental de Salud S.A (SOS) y el sistema de salud del magisterio, especialmente en Caldas.

Se espera que el próximo 11 de septiembre se lleve a cabo una reunión para presentar el consolidado del seguimiento a las 12 EPS con mayores vulneraciones y las recomendaciones orientadas a proteger el derecho a la salud de las personas en las regiones afectadas por el sismo.

