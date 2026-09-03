La inactividad física representa uno de los desafíos más severos para las políticas de salud pública globales en la actualidad. Ante la premisa generalizada de incrementar el movimiento corporal diario, la investigación médica se ha centrado en evaluar si todas las disciplinas físicas ofrecen el mismo rendimiento en términos de supervivencia, puesto que se ha comprobado la existencia de actividades físicas más eficientes para el bienestar orgánico. En este sentido, la evidencia actual sugiere que para prolongar los años de vida resulta altamente beneficioso optar por el uso de la raqueta.

La base de la pirámide de la actividad física saludable comienza con la interrupción del sedentarismo absoluto, ya que el mayor beneficio epidemiológico se registra cuando una persona inactiva comienza a caminar en lugar de cuando un deportista de alto rendimiento incrementa su carga de entrenamiento. De acuerdo con un estudio a gran escala publicado en 2012 que analizó a más de 650.000 adultos, caminar a un paso rápido durante un lapso de 75 minutos a la semana, lo que equivale aproximadamente a 10 minutos al día, logra añadir un promedio de 1,8 años a la esperanza de vida a partir de los 40 años.

El beneficio en la expectativa de vida se incrementa cuando las personas cumplen con las directrices recomendadas en las guías clínicas habituales, las cuales sugieren realizar entre 150 y 299 minutos de ejercicio físico por semana. Un metaanálisis publicado en el año 2023, que incluyó un seguimiento masivo a más de 30 millones de participantes, determinó que realizar 150 minutos de actividad semanal disminuye en un 31% la mortalidad general. En este rango de ejercicio recomendado, la ganancia en la longevidad alcanza los 3,4 años adicionales.

En el extremo superior de las actividades con mayor impacto sobre la longevidad destacan disciplinas como el tenis y el bádminton, superando en ganancia de años de vida a prácticas de resistencia cardiovascular como correr o nadar. La investigación de largo plazo denominada Copenhagen City Heart Study, que realizó el seguimiento de más de 8.500 participantes a lo largo de un periodo de 25 años, se encargó de medir cuántos años de vida sumaba cada práctica física en comparación con un comportamiento sedentario, tras aislar múltiples variables de control. Los resultados de este estudio demostraron que el tenis incrementa la esperanza de vida en un promedio de 9,7 años, mientras que el bádminton la eleva en 6,2 años.



Este impacto preventivo se ha documentado también en otros estudios epidemiológicos. Específicamente, una investigación publicada en 2016 que contó con la participación de más de 80.000 adultos constató que la práctica de deportes de raqueta se vincula con un 47% de reducción en la mortalidad general y disminuye en un 56% la probabilidad de fallecer por causas asociadas a afecciones cardiovasculares.

Los análisis explicativos sugieren que el beneficio diferencial de estas prácticas con raqueta se asocia con un patrón de esfuerzo cardiovascular estructurado de forma intermitente, es decir, por intervalos de actividad. A este esfuerzo se suma una demanda en el aspecto cognitivo y, especialmente, el carácter intrínsecamente social de este tipo de deportes. La interacción en la pista de juego funciona como un atenuante efectivo de los niveles de estrés, lo cual constituye una variable de gran relevancia para la prolongación de la expectativa de vida.

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Por otra parte, la variedad de estímulos físicos representa otro factor clave para reducir el riesgo de fallecimiento. Un estudio longitudinal de 30 años que analizó el comportamiento de más de 100.000 personas comprobó que los individuos que diversifican su actividad física, en lugar de limitarse a un único ejercicio, obtienen un descenso adicional del 19% al 20% en el riesgo de mortalidad por cualquier causa, independientemente de la duración total del ejercicio. Esto coincide con las observaciones de especialistas en el ámbito de la longevidad como Dan Buettner, quien indica que realizar cotidianamente caminatas, natación o carreras continuas aporta un promedio de 3 años extra a la esperanza de vida de un individuo.