Fecode dio a conocer la salida de Vanessa Gallego Peláez de la vicepresidencia jurídica de la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar los recursos del sistema de salud y las prestaciones sociales del magisterio a través del Fomag.

El gremio señaló que esta decisión se da en medio del paro nacional del magisterio y planteó que quien asuma la dirección deberá garantizar la implementación oportuna y correcta del modelo de salud definido en el Acuerdo 003 de 2024. También indicó que se deben respetar las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo del Fomag, instancia que fija las directrices del sistema.

De manera simultánea, el Decreto 0402 del Ministerio de Hacienda oficializa un encargo en la Fiduprevisora. En ese acto administrativo se designa a Rosa Dory Chaparro Espinosa como presidenta encargada de la entidad, mientras se adelanta el proceso para la designación en propiedad.

Sale Vanessa Gallego Peláez de la vicepresidencia jurídica de la Fiduprevisora

Sale Vanessa Gallego Peláez de la vicepresidencia jurídica de la Fiduprevisora

El decreto establece que Chaparro Espinosa venía desempeñándose en un cargo dentro de la misma entidad y que asumirá la representación legal y las funciones de la presidencia a partir de la expedición del documento. Asimismo, indica que la medida rige de manera inmediata tras su publicación oficial.

El documento está suscrito por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, cartera a la que está adscrita la fiduciaria.

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Por su parte, la Fecode reiteró que el cambio en la dirección de la entidad debe reflejarse en ajustes en la operación del modelo de salud del magisterio, particularmente en la garantía de la prestación de servicios, la articulación con los prestadores y el cumplimiento de los lineamientos definidos por el Fomag. Además, insistió en que la gestión debe enmarcarse en los criterios establecidos por ese fondo para la administración de los recursos y la ejecución del sistema.