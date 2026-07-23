'Salud con Propósito', una iniciativa para promover la educación en salud

Medicina Integral presentó 'Salud con Propósito', un nuevo espacio de divulgación que busca acercar información médica confiable a la ciudadanía a través de conversaciones con especialistas y testimonios de pacientes. La iniciativa surge con el propósito de brindar contenidos claros y comprensibles sobre temas de salud, en un momento en el que gran parte de la información que circula en internet y redes sociales no siempre proviene de fuentes verificadas.

El programa, conducido por el médico general Gabriel Jaller, abordará temas como obesidad, salud mental, nutrición, enfermedades crónicas, manejo del dolor, salud de la mujer, envejecimiento saludable y prevención. Además de explicar estos asuntos desde un lenguaje sencillo, el espacio también dará voz a pacientes que compartirán sus experiencias para orientar a otras personas que atraviesan procesos similares y promover decisiones informadas sobre el cuidado de la salud.

Salud mental después de la pandemia Foto: ImgFX, referencia

A diferencia de otros formatos centrados únicamente en explicar enfermedades o tratamientos, 'Salud con Propósito' buscará profundizar en las historias y motivaciones de médicos, especialistas y demás profesionales de la salud. Cada conversación partirá de una pregunta sobre el propósito que impulsa su trabajo, con el fin de mostrar el componente humano que existe detrás de cada diagnóstico, consulta y proceso de recuperación.

Con esta iniciativa, Medicina Integral reafirma su compromiso con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mediante la educación. La entidad destaca que facilitar el acceso a información clara y respaldada por profesionales puede contribuir a que las personas tomen decisiones oportunas sobre su bienestar, adopten hábitos saludables y afronten con mayor conocimiento los distintos retos relacionados con su salud.