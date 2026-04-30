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Blu Radio  / Salud  / Supersalud reporta avances en 12 hospitales intervenidos y descarta su liquidación

Supersalud reporta avances en 12 hospitales intervenidos y descarta su liquidación

El balance evidencia mejoras en servicios, infraestructura y atención en regiones apartadas, mientras se mantienen medidas de control para fortalecer la operación hospitalaria.

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Salud, EPS
Foto: ImageFX
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

La recuperación de hospitales públicos bajo medidas de control en Colombia empieza a mostrar resultados concretos, según el más reciente balance presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud. Los representantes de estas instituciones expusieron avances enfocados en corregir fallas estructurales y mejorar la prestación de los servicios, en medio de un proceso que continúa bajo vigilancia.

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Uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la mejora en indicadores de salud pública. En el Hospital San José de Maicao, por ejemplo, se logró llegar a cero muertes maternas desde el año 2024 y reducir en un 49 % la mortalidad neonatal. Este tipo de resultados se relaciona con la implementación de Equipos Básicos de Salud que han permitido caracterizar miles de hogares e identificar riesgos como la desnutrición infantil.

En este municipio, por ejemplo, se caracterizaron 46.586 hogares, se acompañaron 991 gestantes y se identificaron 723 niños con desnutrición y 1.467 en riesgo, alcanzando más de 225.000 atenciones con enfoque en prevención y detección temprana. Otros centros de salud como el Hospital Departamental San Francisco de Asís, en Chocó, ya no reportan muertes por desnutrición.

Sistema de salud
Sistema de salud
Foto: referencia, Meta IA

En paralelo, varias instituciones han ampliado su capacidad operativa. Se han abierto y reactivado servicios esenciales como medicina general, atención de partos, pediatría y especialidades como neurología, cardiología y psiquiatría. Ejemplos de estos son el Hospital de Nazareth, ubicado en La Guajira, y el Hospital Rafael, ubicado en Leticia. Además, algunos centros han fortalecido su infraestructura, con avances significativos en sedes hospitalarias y la adecuación de puestos de salud que antes estaban en abandono.

Otro punto clave del informe es la apuesta por llevar servicios a zonas apartadas. A través de estrategias extramurales y proyectos como el Buque Hospital Benkos Biohó, se han realizado miles de atenciones en regiones de difícil acceso, ampliando la cobertura en territorios históricamente desatendidos. A esto se suma el fortalecimiento del talento humano y los esfuerzos por garantizar el pago oportuno al personal de salud, lo que contribuye a la continuidad del servicio.

La Superintendencia reiteró que estas medidas no buscan cerrar hospitales, sino evitar su liquidación y garantizar su sostenibilidad. El seguimiento continuará en los próximos meses, con el foco puesto en consolidar los avances y asegurar que la población reciba atención oportuna y de calidad, especialmente en las regiones más vulnerables del país.

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