Supersalud reporta avances en 12 hospitales intervenidos y descarta su liquidación

La recuperación de hospitales públicos bajo medidas de control en Colombia empieza a mostrar resultados concretos, según el más reciente balance presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud. Los representantes de estas instituciones expusieron avances enfocados en corregir fallas estructurales y mejorar la prestación de los servicios, en medio de un proceso que continúa bajo vigilancia.

Uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la mejora en indicadores de salud pública. En el Hospital San José de Maicao, por ejemplo, se logró llegar a cero muertes maternas desde el año 2024 y reducir en un 49 % la mortalidad neonatal. Este tipo de resultados se relaciona con la implementación de Equipos Básicos de Salud que han permitido caracterizar miles de hogares e identificar riesgos como la desnutrición infantil.

En este municipio, por ejemplo, se caracterizaron 46.586 hogares, se acompañaron 991 gestantes y se identificaron 723 niños con desnutrición y 1.467 en riesgo, alcanzando más de 225.000 atenciones con enfoque en prevención y detección temprana. Otros centros de salud como el Hospital Departamental San Francisco de Asís, en Chocó, ya no reportan muertes por desnutrición.

Sistema de salud Foto: referencia, Meta IA

En paralelo, varias instituciones han ampliado su capacidad operativa. Se han abierto y reactivado servicios esenciales como medicina general, atención de partos, pediatría y especialidades como neurología, cardiología y psiquiatría. Ejemplos de estos son el Hospital de Nazareth, ubicado en La Guajira, y el Hospital Rafael, ubicado en Leticia. Además, algunos centros han fortalecido su infraestructura, con avances significativos en sedes hospitalarias y la adecuación de puestos de salud que antes estaban en abandono.



Otro punto clave del informe es la apuesta por llevar servicios a zonas apartadas. A través de estrategias extramurales y proyectos como el Buque Hospital Benkos Biohó, se han realizado miles de atenciones en regiones de difícil acceso, ampliando la cobertura en territorios históricamente desatendidos. A esto se suma el fortalecimiento del talento humano y los esfuerzos por garantizar el pago oportuno al personal de salud, lo que contribuye a la continuidad del servicio.

La Superintendencia reiteró que estas medidas no buscan cerrar hospitales, sino evitar su liquidación y garantizar su sostenibilidad. El seguimiento continuará en los próximos meses, con el foco puesto en consolidar los avances y asegurar que la población reciba atención oportuna y de calidad, especialmente en las regiones más vulnerables del país.