Supersalud reporta caída del 22 % en las quejas en el sistema de salud entre marzo y junio

La Superintendencia Nacional de Salud informó que las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) relacionadas con la entrega de medicamentos disminuyeron cerca del 22 % durante el primer semestre de 2026 y que las reclamaciones generales del sistema registraron una reducción cercana al 7 %. La entidad atribuyó estos resultados al fortalecimiento de las labores de inspección, vigilancia y control que ha adelantado en todo el país.

De acuerdo con el balance oficial, entre enero y junio de este año, las PQR por entrega de medicamentos pasaron de 44.706 a 34.671 casos, lo que representa una reducción de aproximadamente 10.000 reclamaciones frente al mismo periodo del año anterior.

La tendencia también se reflejó en el comportamiento más reciente. Según la Superintendencia, durante los últimos tres meses las quejas por medicamentos disminuyeron un 20,4 %, al pasar de 43.576 a 34.671 reportes.

En cuanto a las reclamaciones generales del sistema de salud, la entidad indicó que, entre marzo y junio de 2026, estas pasaron de 196.927 a 183.421, es decir, 13.506 quejas menos, equivalente a una reducción cercana al 7 %.



La Superintendencia señaló que estos resultados coinciden con la implementación del Plan 100, una estrategia de inspección, vigilancia y control con la que ha realizado más de 1.000 visitas a gestores farmacéuticos y dispensarios de medicamentos en distintas regiones del país.

Así caen la PQR por Medicamentos desde que llegamos a la Supersalud. Estamos preparando nuevas medidas cautelares y denuncias penales para quiénes no entreguen medicamentos. pic.twitter.com/qn1ItA1iWM — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) July 11, 2026

Estas cifras presentadas por la Superintendencia se conocen apenas tres semanas después de que la Defensoría del Pueblo advirtiera sobre un incremento en las quejas relacionadas con barreras de acceso al sistema de salud.

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Durante el Foro de Salud de la Andi, realizado el pasado 19 de junio en Cartagena, la Defensoría proyectó que, de mantenerse la tendencia observada durante el primer trimestre de 2026, el país podría cerrar el año con más de 60.000 quejas por dificultades para acceder a servicios de salud.

La entidad informó que entre enero y abril recibió cerca de 16.000 reclamaciones, un aumento del 28 % frente al mismo periodo de 2025. Además, señaló que cerca del 24 % de esas quejas estuvieron relacionadas con demoras en la entrega de medicamentos y un 21 % con dificultades para acceder a citas médicas generales y especializadas.

La Defensoría también alertó sobre problemas persistentes, como la negación de servicios, la entrega incompleta de medicamentos, retrasos en autorizaciones y la interrupción de tratamientos, situaciones que atribuyó a dificultades estructurales en el funcionamiento y la financiación del sistema de salud.

