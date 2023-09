Supersalud responde a decisión de Procuraduría; asegura que no ha sido notificado

El superintendente nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, emitió un comunicado en el que se refiere a la decisión de la Procuraduría de proferir cargos en su contra por hechos de cuando fue gerente del Hospital Universitario CARI.

En el documento Beltrán aseguró que no ha sido notificado oficialmente de la decisión: "Es importante destacar que esta es una acusación provisional, y el proceso debe seguir su curso, incluyendo la etapa de juzgamiento, en la que ejerceré mis derechos de defensa y contradicción para demostrar la rectitud de mis acciones en el asunto disciplinario”, puntualizó en el documento.

El funcionario aseguró que no se referirá al tema y que abordará el asunto solo en los escenarios jurídicos en los que “ daré los debates jurídicos que correspondan y me referiré por intermedio de los abogados a cargo de mi defensa, al asunto en cuestión.”

El actual superintendente de salud aseguró que ya existe un fallo previo de la jurisdicción contenciosa administrativa, se trata de una decisión de primera instancia que oportunamente fue apelada, por lo que actualmente es estudiada por el juzgador de segundo grado, sin que tenga providencia en firme.

“Solo una vez existan decisiones en firme, en uno y otro proceso, me referiré públicamente al tema, por lo que entre tanto, como respeto a la dignidad y majestad de la justicia, me limitaré solo a lo que, en mi representación y defensa, actúe los profesionales del derecho a quienes he confiado tal ejercicio”, dijo en su comunicado. Y terminó su comunicado asegurando que lo asiste la presunción de inocencia.

