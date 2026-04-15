SuperSolidaria presenta hallazgos tras intervención a Coosalud: ¿qué encontraron?

La Superintendencia de la Economía Solidaria dio a conocer los resultados preliminares de la intervención administrativa a Coosalud Cooperativa, tras la realización de análisis técnicos y auditorías sobre su situación jurídica y financiera.

Según la entidad, se estructuró un macroinforme que describe una presunta arquitectura financiera mediante la cual, entre 2019 y 2025, se habrían trasladado obligaciones económicas originalmente a cargo de la EPS hacia la cooperativa y otras estructuras relacionadas, con el propósito de ocultar deudas.

El documento identifica una dinámica en la que pasivos con clínicas y proveedores habrían sido objeto de operaciones sucesivas, como compraventa de cartera, cesiones, pagarés en blanco y estructuras fiduciarias. Estas operaciones podrían haber permitido transformar obligaciones en registros contables como inversiones o capitalizaciones, modificando la forma en que se reflejaba la situación financiera.

Oficina de Coosalud en Bogotá Foto: Google Maps

Entre los hechos analizados se encuentran presuntas simulaciones de compras de cartera por más de 55.000 millones de pesos, contratos por más de 37.000 millones respaldados con pagarés en blanco y la constitución de un patrimonio autónomo para reorganizar obligaciones con múltiples acreedores, con transacciones que podrían alcanzar los 90.600 millones de pesos. También se reportan procesos ejecutivos superiores a 300.000 millones derivados de estas operaciones.



Adicionalmente, el macroinforme advierte una diferencia en el Fondo de Aportes Sociales de los asociados, que debía registrar cerca de 15.000 millones de pesos, pero presenta un saldo inferior. Asimismo, se identificaron aspectos en la trazabilidad de recursos asociados a operaciones crediticias, incluyendo un crédito por 221.000 millones, en el que parte de los recursos no tiene una ruta claramente determinada dentro de la cooperativa.

La Superintendencia informó que los hallazgos y soportes técnicos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.