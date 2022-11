Todo lo que debe saber sobre el aislamiento obligatorio para mayores de 70 años

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, se refirió en Mesa BLU al anuncio del Gobierno de extender hasta el próximo 31 de agosto el aislamiento preventivo obligatorio de los adultos mayores de 70 años.

“Hay evidencia científica que el grupo de mayor riesgo es el que está arriba de 70 años. Las medidas que se han venido tomando están enfocadas con el único propósito de proteger sus vidas”, expresó Molano, ante el descontento que se ha manifestado por varias personas que se encuentran en este rango de edad.

De acuerdo con Molano, esta es la única forma por el momento para salvar vidas, y destacó que ha dado resultado, puesto que el total de contagiados positivos a lo largo de este año para mayores de 70 años, está por debajo del 8%.

“Es una clara señal de que la medida de protección ha funcionado porque se concentran los contagios en otros grupos poblacionales”, añadió.

Sin embargo, no se puede desconocer que más del 50 % de las muertes se han presentado en las personas mayores de 70 años. “Como en el momento no tenemos antídoto, ni vacuna, y todavía no hemos llegado al pico de la enfermedad, lo que hemos logrado es disminuir la velocidad del contagio y tener mayor capacidad en el sistema de salud”.

Resaltó que ahora se va a permitir su salida progresiva, una posibilidad con la que no contaban, para que realicen actividad física o tomen el sol, cumpliendo con todas las medidas de protección que se requieren.

“El Ministerio de Salud está determinando los horarios en los que podrán salir para que tengan la menor posibilidad de riesgo de contagio”, concluyó.

Las personas mayores de 70 años podrán salir tres veces a la semana durante 30 minutos a partir de junio, de acuerdo con lo anunciado este miércoles por el Gobierno.

