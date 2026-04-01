Trabajadores de Asmet Salud reportan retrasos en pagos y la EPS reconoce dificultades financieras

El sindicato Sindisalud Asmet denunció retrasos en el pago de salarios y prestaciones a trabajadores de Asmet Salud EPS, situación que, según indicó, se ha prolongado durante varios meses y ha generado afectaciones en el pago de la seguridad social.

De acuerdo con la organización sindical, estas condiciones impactan la estabilidad económica de los trabajadores y han derivado en dificultades en el acceso a servicios de salud, debido a inconvenientes con los aportes. Ante este panorama, el sindicato anunció la realización de una asamblea para evaluar posibles medidas frente a la situación.

Billetes colombianos. Foto: Blu Radio.

Por su parte, Asmet Salud EPS se pronunció sobre lo ocurrido y admitió que enfrenta dificultades financieras derivadas de embargos judiciales que han limitado el acceso a recursos para su funcionamiento. La entidad indicó que esta situación ha afectado el cumplimiento de algunas obligaciones, especialmente las de carácter laboral.

La EPS señaló que adelanta acciones legales para lograr el levantamiento de estas medidas y trabaja en alternativas que permitan normalizar los pagos, con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a sus usuarios.