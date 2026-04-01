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Blu Radio  / Salud  / Trabajadores de Asmet Salud reportan retrasos en pagos y la EPS reconoce dificultades financieras

Trabajadores de Asmet Salud reportan retrasos en pagos y la EPS reconoce dificultades financieras

El sindicato denunció deudas en salarios y prestaciones y convocó a una asamblea, mientras la EPS admitió problemas financieros derivados de embargos judiciales.

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