Una cucharada de este ingrediente antes de dormir lo ayudará a conciliar el sueño, según expertos

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para dormir mejor y combatir los problemas de insomnio sin recurrir a medicamentos.

En medio de esa tendencia, especialistas en nutrición y longevidad han señalado que un alimento común en muchos hogares podría convertirse en un aliado inesperado para mejorar el descanso nocturno.

Se trata de la mantequilla de maní. Aunque suele consumirse en desayunos o meriendas, expertos aseguran que ingerir una pequeña cantidad antes de acostarse podría favorecer la relajación del cuerpo y ayudar a conciliar el sueño de forma más rápida. El motivo estaría relacionado con varios de sus componentes nutricionales, especialmente uno que participa directamente en la producción de hormonas vinculadas con el descanso.

Mantequilla de maní. Foto: Unsplash

De acuerdo con especialistas en bienestar, la mantequilla de maní contiene triptófano, un aminoácido esencial que interviene en la producción de serotonina y melatonina. Estas sustancias son fundamentales para regular los ciclos de sueño y descanso del organismo, razón por la que algunos alimentos ricos en este compuesto suelen recomendarse en horarios nocturnos.



El experto en longevidad David Céspedes explicó recientemente que consumir una cucharadita de mantequilla de maní cerca de una hora antes de dormir podría aportar beneficios al cuerpo. Según indicó en un video publicado en sus redes sociales, este alimento también es fuente de magnesio, un mineral relacionado con la relajación muscular y el adecuado funcionamiento del sistema nervioso.

Sin embargo, Céspedes hizo énfasis en que las cantidades deben ser moderadas. Aunque se trata de un alimento nutritivo, también posee un contenido calórico considerable, por lo que excederse podría generar el efecto contrario y afectar la digestión antes de acostarse.

¿Por qué la mantequilla de maní podría ayudar a dormir mejor?

Los expertos explican que la combinación de proteínas, grasas saludables y minerales presentes en este alimento genera una sensación de saciedad que puede evitar interrupciones del sueño por hambre durante la madrugada. Además, el triptófano actúa como precursor natural de hormonas asociadas con la relajación y el descanso.

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Entre los beneficios más destacados de la mantequilla de maní se encuentran:



Ayuda a estimular la producción de serotonina y melatonina.

Contiene magnesio , asociado con la relajación muscular.

, asociado con la relajación muscular. Genera sensación de saciedad durante varias horas.

durante varias horas. Aporta grasas saludables y proteínas de absorción lenta.

de absorción lenta. Puede contribuir a mantener niveles estables de energía durante la noche.

Organizaciones dedicadas al estudio de la nutrición y el bienestar también han resaltado el impacto de algunos alimentos en la calidad del sueño. El Environmental Literacy Council, por ejemplo, ha mencionado que ciertos nutrientes presentes en la mantequilla de maní participan en procesos vinculados con la regulación del sistema nervioso.

Con este truco evitará el insomnio durante un largo tiempo en la noche. Foto: Freepik

Formas de consumir mantequilla de maní antes de dormir

Una de las ventajas de este alimento es su facilidad para incorporarlo en la rutina diaria. Además de consumir una cucharada directamente, existen otras alternativas ligeras y saludables para aprovechar sus propiedades en horas de la noche.

Estas son algunas opciones recomendadas:



Mezclarla con yogur natural.

Acompañarla con frutas como banano o manzana.

Untarla en una tostada integral.

Agregarla a preparaciones con avena.

Especialistas recomiendan elegir mantequilla de maní natural y evitar las versiones con exceso de azúcar o ingredientes ultraprocesados. También sugieren combinar su consumo con hábitos saludables como mantener horarios regulares de sueño, disminuir el uso de pantallas antes de dormir y evitar comidas pesadas en la noche.