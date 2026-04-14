Usuarios de Sanitas advierten sobre cambios en dispensación de medicamentos

La Asociación de Usuarios Sanitas informó sobre un cambio en la dispensación de medicamentos para afiliados de la EPS Sanitas, luego de conocer que el gestor farmacéutico Cruz Verde dejaría de prestar este servicio a partir del 1 de octubre de 2026 o antes de esa fecha.

De acuerdo con el comunicado, la Asociación estableció contacto con directivos de ambas entidades para verificar la información. Según lo indicado, la decisión correspondería a una determinación unilateral por parte del gestor farmacéutico.

EPS Sanitas Foto: Suministrada

Ante este escenario, la organización solicitó a la EPS Sanitas activar procesos de contingencia que permitan garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos. También pidió que, antes de la fecha anunciada, se defina qué entidad asumirá la dispensación para los usuarios.

En el documento se señala que la entrega de medicamentos ha sido una de las principales preocupaciones de pacientes y usuarios en el contexto actual del sistema de salud. Por ello, se instó a mantener el suministro mientras se resuelven las dificultades en los procesos de distribución.



Medicamentos // Foto: Unplash

La Asociación también solicitó el seguimiento a otros gestores farmacéuticos que actualmente operan en distintas regiones del país, con el fin de realizar ajustes en los mecanismos de entrega.

Finalmente, la Junta Directiva Nacional, encabezada por Gloria Elena Quiceno Acevedo, anunció que continuará realizando labores de veeduría y que informará a los afiliados cuando se confirme quién asumirá la dispensación de medicamentos.