¿Cuáles son las vacunas aprobadas por la OMS y cuántas siguen en análisis?

Actualmente en el mundo existen diferentes vacunas contra el COVID-19 que han sido autorizadas por la OMS, y por organismos regulatorios de inmunizaciones y medicamentos en los países.

Actualmente existen 105 vacunas que están siendo evaluadas en ensayos clínicos, mientras que 41 han alcanzado la última fase de evaluación.

De acuerdo a las vacunas aprobadas, el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ha aprobado 7 vacunas contra el COVID-19. Recientemente sumó una nueva vacuna a su lista de inmunizaciones para uso de emergencia, se trata de la Covaxin , desarrollada por la empresa de la India, Bharat Biotech.

Entre las vacunas aprobadas, se encuentra la Pfizer, que fue la primera vacuna en recibir la aprobación de la OMS. Luego está la Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm, y por último la Covaxin.

Entre aquellas que esperan ser aprobadas, se encuentra la vacuna Sputnik V y la CanSino Biologics.

Publicidad



Que no estén aprobadas por la OMS no significa que la vacuna no haya sido aplicada en las personas, pues más de 4 millones de personas recibieron vacunas que aún se encuentra en evaluación.

En este momento existen dos vías de aprobación, la que incluye a la OMS y la autorización por las autoridades regulatorias nacionales. Con las autoridades, los productos solamente proporcionan información acerca de la eficacia de la vacuna para prevenir la enfermedad para que esta sea analizada por las autoridades regulatorias, para que así le den la aprobación o desaprobación.