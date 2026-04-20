Vacunación contra fiebre amarilla supera 95 % en municipios de alto riesgo

En medio de las alertas por fiebre amarilla, el Gobierno nacional reiteró el llamado a evitar desplazamientos hacia zonas clasificadas como de alto y muy alto riesgo, al advertir que el incumplimiento de estas recomendaciones ha incidido en la propagación de la enfermedad.

De acuerdo con las cifras más recientes, el país registra un total de 5.597.620 dosis aplicadas contra la fiebre amarilla. Las mayores coberturas se concentran en Tolima y Bogotá, esta última influenciada por la movilidad de personas que viajan con frecuencia hacia regiones con circulación del virus, especialmente en temporadas de vacaciones.

Vacunación contra la fiebre amarilla. Foto: Unsplash

En el análisis por niveles de riesgo, se identifican 162 municipios catalogados como de muy alto riesgo, con una población susceptible de 1.459.387 personas. En estas zonas se han aplicado 1.724.926 dosis, lo que representa una cobertura superior al 95 %, en línea con estándares internacionales.

Por su parte, 246 municipios se encuentran en categoría de alto riesgo, con 2.477.616 personas susceptibles. Allí se han aplicado 1.344.144 dosis, alcanzando una cobertura del 54 %, lo que evidencia una brecha frente a los niveles esperados de inmunización.



Las autoridades reiteraron que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención, junto con la restricción de viajes hacia territorios donde persiste la transmisión activa del virus.