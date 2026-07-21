Vacunación desigual reabre la puerta a enfermedades prevenibles en Colombia: Así Vamos en Salud

Las marcadas diferencias en las coberturas de vacunación entre los departamentos del país están permitiendo el resurgimiento de enfermedades que pueden prevenirse, según el Segundo Informe Anual de Salud Pública de Así Vamos en Salud. El análisis advierte que, aunque Colombia ha recuperado parcialmente los niveles de inmunización tras la pandemia, el promedio nacional sigue ocultando profundas desigualdades que ponen en riesgo a la población, especialmente a niños y adolescentes.

El informe revela que en 2025 la cobertura de la tercera dosis de la vacuna pentavalente alcanzó el 99,32 % en Bogotá, mientras que en Vichada fue de apenas el 52,94 %, una diferencia de 46,38 puntos porcentuales. En la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), ninguna entidad territorial logró superar el 80 % de cobertura; Boyacá registró el mejor resultado con 79,38 %, mientras Vichada volvió a ubicarse en el último lugar con 33,47 %.

De acuerdo con el estudio, estas brechas coinciden con un panorama epidemiológico preocupante. Durante 2025 se notificaron 120.070 casos de dengue y 135 muertes confirmadas, mientras que la fiebre amarilla dejó 125 casos y 46 fallecimientos. Más del 90 % de las personas que contrajeron esta última enfermedad no estaban vacunadas. Además, el virus apareció en departamentos donde anteriormente no se había identificado su circulación, como Tolima, Caldas y Cauca.

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El reporte también advierte sobre el resurgimiento de la tosferina, que aumentó en 1.123 casos frente al año anterior y ocasionó 32 muertes. En paralelo, la tuberculosis mostró un incremento en los casos resistentes a medicamentos, mientras que la sífilis congénita alcanzó una tasa de 4,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos, nueve veces por encima de la meta nacional, lo que evidencia fallas en el diagnóstico oportuno y el control prenatal.



Así Vamos en Salud también llamó la atención sobre las diferencias en las cifras oficiales de dengue reportadas por el Instituto Nacional de Salud, al identificar tres registros distintos para los casos de dengue grave, situación que, según el informe, dificulta la evaluación del riesgo y la toma de decisiones en salud pública.

Frente a este panorama, la organización recomendó fortalecer las capacidades institucionales en los territorios con mayores rezagos, intensificar la vigilancia epidemiológica y desarrollar estrategias diferenciales que permitan superar las barreras geográficas, sociales y de acceso. El informe concluye que, mientras persistan las desigualdades en vacunación, diagnóstico y atención oportuna, las enfermedades prevenibles continuarán representando una amenaza para la salud de los colombianos.