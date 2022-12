5 Errores que comete cuando termina una relación

1. Querer que esa persona vuelva: lo mejor es entender que todo acabó y no esperar a que la pareja vuelva. (Lea también: ¿Cuándo decir ‘hasta aquí llegamos’ en una relación amorosa? ).

2. Tratar de ser amigos inmediatamente: es muy difícil que esto suceda, porque cuando todo está tan reciente habrás sentimientos aun involucrados y uno de los dos termina sufriendo. Si es bueno que después sigan relacionándose pero después de un tiempo prudente. Lo más recomendable es cortar por lo sano.

3. Un clavo saca otro clavo: creer en este conocido dicho no funciona. Si realmente quiso a esa persona, lo mejor es no relacionarse con otra tan reciente, porque esto no solo le hace daño a usted, sino que también está lastimando a esta nueva persona que está conociendo.

4. Quedarse en la etapa de aceptación: es totalmente normal que haya un periodo en que está triste, no quiere salir con nadie, prefiere estar solo y encerrado, pero esto no lo debe hacer permanentemente ni por un tiempo tan prolongado. Si le cuesta salir de este estado busque ayude de alguien más.

5. Tómelo como aprendizaje para su vida: reflexione y piense en qué falló o qué pudo haber sucedido para que las cosas no funcionaran y concluir qué puede mejorar para una próxima relación.