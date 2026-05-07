A mujer no le gustó el corte que le hizo peluquero y lo apuñaló: todo quedó en video

Una violenta escena quedó registrada por cámaras de seguridad dentro de una peluquería, luego de que una mujer atacara con un objeto cortopunzante al estilista que semanas antes le había realizado un corte de cabello con el que, al parecer, nunca quedó satisfecha. El hecho ocurrió mientras el trabajador atendía a otra clienta y quedó grabado en video.

El caso se presentó en São Paulo (Brasil), donde la agresora, identificada como Lais Gabriela Barbosa da Cunha, de 27 años, regresó al establecimiento aparentemente decidida a cobrar venganza contra el estilista Eduardo Ferrari por el resultado del procedimiento estético que le había realizado tiempo atrás.

Las imágenes muestran que la mujer llegó al salón y permaneció durante varios segundos observando el interior del negocio antes de entrar. Según se aprecia en el video de seguridad, Barbosa da Cunha verificó que el peluquero estuviera trabajando y esperó el momento en que él se encontraba de espaldas cortándole el cabello a otra mujer.

Aprovechando que el estilista estaba concentrado en su labor, la atacante se acercó lentamente y sacó de su bolso un objeto con el que terminó hiriéndolo en uno de los hombros. La reacción fue inmediata: el trabajador salió corriendo del lugar mientras varias personas gritaban y trataban de entender lo que acababa de suceder.



Este es el video

Facada em cabeleireiro - A mulher de 27 anos que foi detida após esfaquear um cabeleireiro dentro de um salão de beleza na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, já havia feito ameaças ao profissional semanas antes do ataque, segundo depoimentos registrados pela Polícia Civil no… pic.twitter.com/VtreOuQgyX — g1 (@g1) May 7, 2026

La situación pudo ser controlada gracias a la rápida reacción de un guardia de seguridad y otro empleado del establecimiento, quienes lograron someter a la mujer antes de que continuara atacando al estilista. Minutos después, agentes de la Policía llegaron al sitio y procedieron con la captura de la agresora.

De acuerdo con medios locales, el conflicto entre ambos se habría originado semanas antes, cuando la mujer acudió al salón para hacerse un cambio de look. Aunque inicialmente mostró satisfacción por el resultado e incluso publicó fotografías del corte en sus redes sociales, posteriormente comenzó a expresar molestias por el trabajo realizado.

Antes y después de la joven en la peluquería. Foto: Redes sociales

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Según trascendió, la clienta exigió al establecimiento la devolución del dinero que había pagado por el servicio; sin embargo, la petición fue rechazada porque, según el salón, el procedimiento se efectuó tal como se había acordado desde el inicio.

La inconformidad habría escalado rápidamente. Reportes de prensa señalan que la mujer lanzó amenazas contra el peluquero antes de regresar al establecimiento para atacarlo. Ahora, Lais Gabriela Barbosa da Cunha permanece bajo custodia mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial en su contra.

Por su parte, Eduardo Ferrari recibió atención médica por la lesión sufrida y se recupera del violento episodio que ha causado indignación entre usuarios de redes sociales.