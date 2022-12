Abogado Reyes se retracta por decir que recuperación de tierras en Yarí es falsa

Cuba, se retractó a través de una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos de las afirmaciones en las que aseguraba que la operación en Yarí, en donde se recuperaron 280 mil hectáreas que estaban en manos de las Farc, fue falsa.

Publicidad

Reyes cuestionó el anuncio del Gobierno sobre la supuesta recuperación de 280 mil hectáreas en el departamento del Meta ocupadas ilegalmente por las Farc.

“Considero eso porque la Superintendencia de notariado y registro no tiene facultades legales para adelantar procesos ni de extinción de dominio ni de recuperación de baldíos ilegalmente apropiados, eso requiere un proceso jurídico, cartografía, planos catastrales, derecho a la defensa de los tenedores de las tierras y hasta donde he visto ninguno de esos procedimientos se ha llevado a cabo”, dijo.

Publicidad

Esta es la carta enviada a Juan Manuel Santos:

Publicidad

“Presidente:

Quiero rectificar ante usted y ante el país las afirmaciones que hice en la carta privada que le escribí sobre la recuperación de baldíos en Macarena y Yarí.

Publicidad

Nunca pretendí criticar la política de recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Más aún, siempre he sostenido que esa es la mayor fuente para alimentar el fondo de tierras para el posconflicto y que debe afectar principalmente a grandes propietarios rentistas que mantienen improductiva la tierra que acapararon con juicios de pertenencia y falsa tradición.

Publicidad

En regiones de colonización como el piedemonte de los Llanos Orientales, donde predominan los baldíos ocupados, la política debe ser respetuosa de las expectativas de adjudicación de los campesinos y finqueros que derivan sus ingresos de la tierra.

Según las informaciones que conocí posteriormente a la carta que le dirigí, entiendo ahora que en la Operación Yarí se trató de predios identificados, algunos de enorme extensión, que comandantes de las Farc habían puesto bajo la vigilancia de cuidanderos, y que sí se inició el proceso legal correspondiente en Incoder mediante una resolución, que se notificó a los cuidanderos en debida forma. Siendo así, no puedo hacer otra cosa que aplaudir la recuperación de esos predios. La recuperación no afecta derechos de ocupación de los campesinos, que era mi preocupación cuando le escribí la carta. También debo ofrecer excusas al Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien no lo indujo a usted a error, y al ministro Iragorri, quien tiene razón cuando afirma que mis afirmaciones fueron falsas y que el gobierno tiene las pruebas que respaldan su actuación.

Publicidad

No fui autor de la filtración de la carta a los medios y lamento profundamente el daño que su divulgación le haya causado a la política del gobierno. Desde enero de 2010, cuando usted me invitó a colaborar en su programa agrario, y después, cuando asesoré a Juan Camilo Restrepo en la preparación del proyecto de ley de restitución de tierras y a los negociadores del gobierno en el punto 1 del acuerdo de paz, he admirado su decisión de pagar la deuda histórica con los campesinos y su determinación de hacer la reforma rural integral que el país necesita.

Publicidad

Quiero ofrecerle excusas por el daño que mis errores de información y apreciación hayan causado a las políticas del gobierno y darle la seguridad de que trataré de aprender las lecciones del error cometido.

Como la polémica se hizo pública, también enviaré a los medios esta rectificación.

Publicidad

Del señor presidente, con respeto y aprecio,

Publicidad

Alejandro Reyes Posada”