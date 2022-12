“Abomino la censura”, dice senador que pide controlar las redes sociales en Colombia

El senador Antonio Zabaraín, quien pidió controlar el uso de las redes sociales, habló en Mañanas BLU sobre la iniciativa que cursa en el Congreso en tal sentido. El parlamentario aseguró que el proyecto se ha llevado de forma transparente y no a escondidas.

Publicidad

“No es muy calladamente que se radicó el proyecto. Nosotros trabajamos hasta el día 18 de diciembre y ese proyecto se presentó, si mal no recuerdo, en la primera semana de diciembre. Es un proyecto que es de la autoría del señor José David Name Teherán, el cual yo soy el ponente. De ninguna manera estamos haciendo una ponencia de manera subrepticia. No es el objetivo ni el propósito”, sostuvo.

“Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa el libertinaje de prensa, que es lo que existe. El libertinaje de expresión, que las personas creen que pueden decir olímpicamente lo que quieren decir y lo publican, por decir algo, en un periódico de amplia circulación y al otro día rectifican en la página cuatro”, añadió.

Publicidad

No obstante a sus cuestionamientos, el parlamentario aseguró que no busca ejercer ningún tipo de censura.

Publicidad

“Si hay alguna persona que está a kilómetros luz de proponer censura, soy yo. Yo abomino la censura, soy un amante de la libertad”, aseguró el legislador.

“La libertad de expresión y la libertad de prensa es válida, es un derecho de los ciudadanos, pero hay que saber pronunciarse, hay que saber también como medio de comunicación, darle trascendencia a las noticias que de verdad la tienen”, declaró.

Publicidad

Zabaraín aseguró, además, que la institución que regularía el tema de las redes sociales sería el Ministerio de TIC.

Publicidad

“El Ministerio de Comunicaciones asumiría esas funciones administrativas que regularían esa ley. Ellos tendrían, a partir de la promulgación, seis meses para expedir la reglamentación que implemente un régimen sancionatorio. Obviamente, el que habrá que debatir con los diferentes sectores de la sociedad civil”, declaró el senador

Escuche esta entrevista:

Publicidad