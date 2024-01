Abuela de 67 años sufrió un infarto en pleno vuelo, pero viajaban 15 cardiólogos que la salvaron

En un hecho asombroso, pero insólito, una abuela de 67 años vivió una experiencia que nunca olvidará cuando sufrió un infarto en pleno vuelo, solo para descubrir que estaba rodeada por 15 cardiólogos que resultaron ser sus salvadores.

Dorothy Fletcher, originaria de Liverpool, se encontraba a bordo de un vuelo transatlántico de Manchester, en Inglaterra, a Florida, Estados Unidos, cuando de repente comenzó a experimentar agudos dolores en el pecho.

De acuerdo con lo recogido por Medical News Today, la situación se tornó aún más impactante cuando la tripulación solicitó asistencia médica y, para asombro de todos, 15 expertos en cardiología se levantaron al unísono para ofrecer ayuda.

Los cardiólogos, en camino a una conferencia en Orlando, no dudaron en responder al llamado de emergencia. Rápidamente se dirigieron hacia la abuela Fletcher, suministrándole sueros y utilizando el equipo médico a bordo para controlar la situación crítica.

Los especialistas viajaban a una conferencia en Orlando. Foto: AFP

Ante la gravedad del caso, el avión fue desviado a Carolina del Norte, donde la abuela fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de Charlotte. A pesar de las difíciles circunstancias, gracias a la rápida intervención de los médicos, la vida de la mujer fue salvada.

Tras dos días de cuidados intensivos, la abuela logró recuperarse lo suficiente como para asistir a un evento muy especial: la boda de su hija en Lake Berkeley, Kissimmee, la semana siguiente.

En declaraciones replicadas por el medio ya mencionado, desde su hogar en Liverpool, Dorothy Fletcher expresó su gratitud hacia los cardiólogos que la salvaron en el cielo. "No podía creer lo que sucedía. Todas estas personas vinieron corriendo hacia mí. Los médicos fueron maravillosos. Me salvaron la vida", comentó emocionada.

La hija de Dorothy, Christine Penman, quien contrajo matrimonio con su prometido Gareth, reflexionó sobre el increíble giro de los acontecimientos, aseguró que ese año fue una montaña rusa de emociones y dio gracias a Dios.

"Le debemos mucho a esos cardiólogos y a la aerolínea. Mi mamá no estaría aquí hoy si no fuera por esos médicos, pero en la prisa, ni siquiera conocíamos sus nombres, y aún no los conocemos", relató.