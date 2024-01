Abuelito llevó agua del mar a su esposa porque ella no puede caminar: “Me desarma el corazón”

Un video ha inundado las redes sociales , protagonizado por una pareja de adultos mayores, cuya conmovedora escena se ha convertido en un fenómeno viral. En las imágenes, se puede apreciar a un anciano caminando lentamente por la playa, sosteniendo con cuidado un poco de agua extraída del mar con sus manos. Lo que en principio podría parecer un paseo común, su esposa, que se encuentra sentada en una silla frente al imponente océano, incapaz de caminar hasta él debido a sus muletas y otros elementos de apoyo, conmovió a los internautas gracias a la acción del abuelito.

El abuelito se acercó a su esposa, se acomodó frente a ella y, con ternura, derramó el agua del mar sobre sus manos. Luego, realizó un pequeño masaje y tomó sus dedos y palmas, permitiendo que la mujer experimente la sensación del océano que le es inalcanzable físicamente. La escena conmovió a los internautas, quienes no dudaron en resaltar su amor.

Este es el video:

estoy llorando hace media hora con este video de un señor llevándole agua del mar a su esposa que no puede caminar 😭 pic.twitter.com/Vl4RqrjpF5 — vera (@veramaida_) January 10, 2024

Los internautas no tardaron en compartir el video y expresar sus sentimientos ante esta demostración de amor duradero. Diferentes comentarios como "arrepentida de todas las veces que he dicho que el amor romántico es horrible" o "el amor se demuestra con hechos, no palabras", son algunas de las reacciones por parte de los internautas frente a la escena.

El video, que fue compartido el pasado 9 de enero, ha acumulado más de 130 mil 'me gusta', alrededor de 17 mil compartidas y cientos de comentarios. Además, cuenta con más de 9 millones de reproducciones. Hasta el momento se desconoce la identidad de la pareja que protagoniza esta historia y cuándo ocurrió.

Muchos internautas aseguraron que la historia sucedió en algún país europeo, sin embargo, esto aún no se sabe con certeza. La escena aún sigue conmoviendo a miles de internautas.