“Acabó con la caballerosidad”: Amparo Grisales sobre el feminismo

En Mañanas BLU, la actriz Amparo Grisales analizó la manera como, con el tiempo, han venido cambiando las relaciones amorosas. En ese contexto, Grisales criticó al feminismo porque, según dijo, ha acabado con algunas prácticas que antes se consideraban válidas a la hora de conquistar , incluido el piropo.

“Ya ni siquiera una llamada por teléfono. Todo es por un mensaje de audio de WhatsApp. Todo es como muy frío. (…) Esa conquista bonita, como era antes. Yo que tanto he defendido el piropo, lo sigo defendiendo y creo que eso tiene que ver con ese movimiento feminista, que me parece horrible, porque, si ya estábamos aboliendo el machismo, yo no sé por qué ahora nos dio por montarnos sobre un feminismo. (…) Todos somos seres humanos y deberíamos buscar no la división y ver los hombres como enemigos. Los hombres hoy tienen miedo de las mujeres”, añadió.

En ese sentido, manifestó que el feminismo se convirtió en un “hilo muy delgado” e incluso condenó que solo después de 50 años hoy aparezcan denuncias de acoso.

“Se volvió una cuerda muy delgada eso del feminismo y del feminismo radical y eso de estar diciendo ‘fulano me acosó hace 50 años, fulano me acosó hace 30 años’. Me parece que la gente tiene derecho a madurar y a evolucionar y entonces le están dañando la imagen a una cantidad de personajes que ya son abuelos, que tuvieron juventud”, dijo.

