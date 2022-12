Acuerdo del agro reconoce una desigualdad histórica en el campo: Daniel López

Daniel López, abogado y filósofo de la Universidad Javeriana, investigador del Centro Internacional de Toledo para la Paz en Colombia (CITpax), analizó en BLU Al Derecho la Reforma Rural Integral, conocida también como el ‘Acuerdo del agro’ que se negoció entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc en desarrollo de los diálogos de paz de La Habana. (Vea también: Menos de 1% de tierras despojadas en el Urabá antioqueño han sido restituidas ).

“En junio del año pasado, la mesa de negociaciones de La Habana expide el primer acuerdo, quizás uno de los más difíciles por la distancia ideológica entre el Estado y las Farc y es el referente a las transformaciones que se requieren para mejorar la situación del campo", comentó Daniel López.

El experto también se refirió a los contenidos negociados en este acuerdo.

“El acuerdo podría resumirse en tres componentes: un componente que prevé una serie de medidas en materia de acceso y uso de las tierras; un componente sobre el desarrollo agrario con un enfoque territorial y un componente que prevé la creación de unos planes nacionales para la reforma rural”, explicó López.

López aprovechó para hablar de los mitos y realidades que se han derivado sobre este tema.

"Las zonas de reserva campesina no las crea el acuerdo agrario, ya existen desde 1994 y son una iniciativa exclusivamente campesina.

Esas zonas de reserva campesina no tienen para nada ningún tipo de autonomía, ni política ni administrativa, que es uno de los argumentos que llevaría a pensar que quizás podrían ser repúblicas independientes, pero no lo han sido así hasta ahora y probablemente no lo va a ser así en el futuro.

Lo que hace el acuerdo es reconocer una desigualdad histórica en el campo con los campesinos", aclaró el investigador.

El abogado concluyó que aún falta precisar unos puntos sobre el ‘Acuerdo del Agro’, aunque se mostró escéptico de que el tiempo alcance para volver sobre esa materia.

(Vea también: 938 fallos de restitución de tierras han sido por despojos de Farc: Judicatura ).