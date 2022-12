Aerolínea dejó ‘metida’ a cantante del grupo Monsieur Periné al sobrevender su vuelo

Por medio de su cuenta de Twitter, la cante del reconocido grupo Monsieur Periné, Catalina García, denunció que la aerolínea Latam sobrevendió su tiquete del vuelo que la llevaría hacia la ciudad de Medellín en donde tenía “contrato laboral”.

“Estoy muy inconforme con el trato de Latam. Creo que esa no es la forma justa de tratar a los clientes. Llegué para chequearme todavía con tiempo para el vuelo a Medellín a la 1:23 de la tarde”, señaló.

Asimismo, García reveló lo que Latam le ofrecía como indemnización por sobrevender su tiquete.

“Me dijeron que sobrevendieron el vuelvo y que me tenía que joder básicamente, que me ofrecían 30 dólares ay le dije que no los aceptaba porque tenía que llegar a Medellín, que por favor me comunicara con su supervisor, ya que no quería entender mis argumentos, este nunca contestó. Nadie me responde”, añadió.

Sobrevender cupos y que los pasajeros nos freguemos fue el argumento. No apareció el supervisor de turno, la señorita que me atendió entregó su turno y se fué. Me quedé esperando. No me montaron en el vuelo. Así, con total irrespeto al pasajero fue el servicio de @LATAMAirlines. pic.twitter.com/WOBoNdgOod — Madame Periné (@madameperine) August 26, 2018

La aerolínea se comunicó con BLU Radio e informó que sí resolvieron la situación de la cantante al reubicarla en otro vuelo.

“Sobre la situación presentada por la vocalista del grupo Monsieur Periné, Catalina García, en el vuelo LA4029 BOG-MDE de las 13:30, LATAM informa que, como solución de viaje, la señora Catalina García fue reubicada en el siguiente vuelo, LA4026 con hora de salida 14:18 del día de ayer. Además, se le brindó la compensación que aplica en estos casos”, señaló Latam.