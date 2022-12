Aida Merlano me decía que no llegaba a diciembre en la cárcel: exfiscal Tatiana Oliveros

La exfiscal Tatiana Oliveros, quien fue compañera de patio de Aida Merlano, habló en exclusiva en Mañanas BLU sobre los deseos de la excongresista de no permanecer en la cárcel en el mes de diciembre y, a su vez, de las acusaciones que hizo en su contra la reclusa Blanca Jazmín Becerra, quien tuvo fuertes peleas con Merlano mientras esta permanecía en el penal.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Becerra aseguró haber escuchado a la exfiscal Tatiana Oliveros haciendo una llamada, desde los telefonos públicos de cárcel El Buen Pastor de Bogotá, a su hijo, a quien le decía que estuviese tranquilo porque ya le habían consignado la suma de 10 millones de pesos para que hiciera una entrega y que solo llevara la cuerda, haciendo referencia, supuestamente, a la fuga de Aida Merlano.

Tatiana Oliveros desmintió este hecho y aseguró, en Mañanas BLU, que nunca llamó a su hijo, sino que él la llamó

para contarle que su perro había sido atropellado por un carro.

Lea también: Hallan en El Buen Pastor otros tres celulares usados por Aida Merlano

"Es totalmente falso, es una mentira lo que está dicienco Blanca Jazmín Becerra, estas son retaliaciones por varias denuncias que yo he hecho desde el 2015. Yo no hice ninguna llamada, a mi a las 8:00 de la mañana me llama mi hijo a contarme que el perrito que él tiene lo sacó, salió corriendo y lo atropelló un taxi y del susto el perro se fue. Yo le manifeste que porque, si él sabía que lo tenía que sacar con la cuerdita que él tiene y él me dice que para que se sienta libre", contó Oliveros a BLU Radio.

Tatiana Oliveros, durante la entrevista, indicó que la excongresista

Aida Merlano le había manifestado que en diciembre ella no estaría en la cárcel.

Lea también: Video: La lujosa casa de Aida Merlano en Barranquilla

Publicidad

"Lo que si tenía temor yo era, después de la sentencia que le dieron, que atentara contra su vida, porque eso sí lo manifestó, que ella en diciembre no estaba en ese lugar, que preferia acabar con su vida", puntualizó Oliveros.

Escuche aquí la entrevista en Mañanas BLU con la exfiscal Oliveros:

Publicidad