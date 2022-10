Aida Victoria Merlano pillada bailando muy pegadita a su nueva conquista

La reconocida influencer barranquillera Aida Victoria Merlano , ha estado en boca de muchas personas durante los últimos meses, en primer lugar, luego de que la condenaran a siete años y medio de casa por cárcel por verse, aparentemente involucrada en la fuga de su madre. Posterior a eso, fue acusada por enriquecimiento ilícito y ahora se mantiene en tendencia por la relación no oficial que sostiene con WestCol, el stremer que se ha convertido, después de Juan Guarnizo, en el colombiano con más seguidores y vistas de la plataforma Twitch.

En los últimos días, la joven de 23 años ha acompañado a WestCol en sus streams y se les ha visto bastante comprometidos, e incluso, llegaron a besarse en directo, lo que generó diversas reacciones de la comunidad colombiana de Twitch, muchos de ellos especulando sobre un gran amorío.

Publicidad

Pese a que ninguno de los dos ha dado el anuncio oficial de la relación, todo apunta a que mantienen una relación sentimental, pues aparte de confesar que están bastante enamorados, en las últimas horas fueron vistos en una discoteca de Medellín bailando muy pegados.

El clip, que cuenta con más de 50.000 reproducciones, está acompañado de un: “Si no perrean como WestCol y Aida Victoria algo están haciendo mal”

De inmediato, el joven paisa de 21 años no dudó en reaccionar al video por el que se hizo tendencia y comentó en su cuenta de Twitter “Capturadísimos”.

Publicidad

Cabe recordar que hace algunos días la joven influencer comentó que “Me siento en el colegio, como en el cuento de si el besito o no… eso me emociona mucho. Me gusta que me enamoren y me gusta dejarme enamorar. Estaba viendo los videos de la transmisión y me sorprendió cuántas veces ese niño me hizo agachar la cabeza. Yo digo: ‘Este es un culicagado, o sea, qué es esto’”.

Le puede interesar. Escuche el podcast Corazón Leopardo: