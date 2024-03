Aldair Valenciano no estuvo involucrado en caso de agresión a una mujer: fue su hermano

El pasado 10 de marzo en las redes sociales se viralizó la denuncia que hizo una mujer en la que señala que su expareja Iván René Valenciano Jr, hijo del reconocido exfutbolista con el mismo nombre, la había agredido, un hecho que quedó registrado en video.

“Él me pegó, casi me mata, me abrió la sien. Siento que no me han prestado atención. No duermo, tengo pesadillas, por este ojo estoy viendo borroso, se me duerme a veces hasta la mitad de la cara. Él me llama, me acosa, lo tuve que bloquear de todas las redes sociales”, señaló la mujer en su testimonio.

#NoticiasBarranquilla | "Yo no duermo, temo por mi vida, el me acosa". Las declaraciones de Katty agredida por su expareja sentimental, quien es hijo del exjugador deFútbol profesional Iván René Valenciano. Ya hay denuncia en fiscalía.@FiscaliaCol pic.twitter.com/xW6e0UyIoG — TUBARCO (@tubarconews) March 9, 2024

Blu Radio se permite rectificar la nota periodística publicada el domingo 10 de marzo, donde se mencionó que el señor Aldair Valenciano estuvo involucrado en un caso de agresión a su pareja, toda vez que la persona objeto de estos hechos fue su hermano Iván Rene Valenciano Jr.

Por esa razón, este medio aclara que el jugador, tal como lo expresa el club, no tuvo nada que ver con los hechos denunciados y, por lo tanto, corrige la información. “Nuestro jugador no tiene nada que ver en dicho acontecimiento, quien agredió a dicha persona fue su hermano Iván René Valenciano Jr”, se lee en el comunicado.

Asimismo, en su cuenta de Instagram, Aldair Valenciano aclaró que no es responsable de lo que se le señaló erróneamente en un principio: “Mi hermano Iván René Valenciano Jr es quien se ha visto involucrado en los hechos de los actos que a mí se me acusan.