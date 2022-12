“Algunos creen que cuando me bajé los pantalones fue un performance”: Mockus

“Fue curioso para mí también, algunas personas se rasgaron las vestiduras pero fue un gesto de humildad extrema”, aseguró.

Además, Mockus contó en Blu Radio cómo se involucró en el mundo de la política y cómo llegó a la Alcaldía de Bogotá, “Gustavo Petro me buscó y me dijo que hiciera parte de las listas del Congreso, pero yo no podía porque estaba inhabilitado, 15 días después volvió y me dijo que yo podía ser alcalde, fue entonces cuando pensé que no habría tarea más bonita que educar a 6 o 7 millones de bogotanos”.

Durante sus periodos en la alcaldía encabezó la política de Cultura ciudadana en Bogotá. Asimismo, fue candidato a la vicepresidencia de la república en 1998 y candidato a la presidencia de Colombia en el 2006 y en el 2010.