Alquiló un airbnb en Nueva York y se llevó una aterradora sorpresa: estaba barato

Micaela Scapino, una joven argentina, vivió una experiencia inesperada y aterradora durante su reciente estancia en Nueva York, un relato que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Al alquilar un airbnb en la ciudad que nunca duerme, Micaela se encontró con una vista aterradora.

La joven reservó su alojamiento a través de una popular plataforma de alquileres, y aunque el precio parecía ser una ganga para la ubicación, no imaginaba el motivo detrás de la oferta. Al llegar, Micaela descubrió que su habitación tenía una vista directa a un cementerio, un detalle que no había notado en las fotos del anuncio.

La imagen de la vista desde su ventana, capturada por Micaela, mostró una panorámica inquietante que rápidamente captó la atención de sus seguidores en las redes sociales.

La joven compartió la fotografía acompañada de un comentario que decía: "Me pregunto por qué mi Airbnb en Nueva York me salió tan barato si solo tengo esta vista desde la habitación". A pesar de la sorpresa inicial, la joven decidió ver el lado positivo de la situación y enfocarse en los aspectos agradables de su estancia.

Además, Micaela destacó que, a pesar del inusual entorno, su anfitrión fue excepcionalmente amable. La anfitriona la recibió con un gesto cálido, entregándole galletas de bienvenida y cápsulas de café, un detalle que la joven valoró.

"Mientras los vecinos no molesten, el departamento es divino, me dejaron hasta galletitas y cápsulas de café, con lo que voy a dormir hoy. Si me posee el diablo a las 3 de la mañana, no me entero", bromeó Micaela en su publicación, mostrando su sentido del humor frente a la situación.

La joven no permitió que la inquietante vista afectara sus planes de viaje. A pesar de haber recorrido más de 22.000 pasos explorando los emblemáticos lugares turísticos de la ciudad, como Times Square y la Quinta Avenida, Micaela se mostró decidida a disfrutar de su experiencia en Nueva York.