Andrea Serna despide conmovida a Campanita: "Vuela alto"

En un emotivo capítulo del Desafío XX el jueves 6 de junio, los televidentes presenciaron la despedida de uno de los participantes más queridos de la competencia: Franck Stiward Luna Valencia, mejor conocido como "Campanita". A pesar de su entrega y carisma, la puntería no estuvo de su lado, llevándolo a salir por la puerta grande, entre aplausos y muestras de cariño por parte de sus compañeros y seguidores.

La presentadora Andrea Serna no perdió la oportunidad de elogiar el talento y la personalidad de Campanita, destacando su potencial para la presentación televisiva, recordando su faceta como 'Campanita Serna'. “Quedamos de golpe que de pronto compartimos escenario en algún momento porque tienes mucho talento para presentar”, dijo Andrea Serna.

A pesar de su esfuerzo, solo logró encestar un disco, lo que marcó su eliminación. Despidiéndose con tristeza, sus compañeros lamentaron su partida. Le agradecieron al participante por lograr unir a sus compañeros en tantos momentos de tensión, por su transparencia y lealtad con el equipo y por siempre dar lo mejor de sí por lograr sus objetivos. Campanita se despidió con un último baile y palabras de agradecimiento, dejando claro que su espíritu seguirá adelante: "Campanita, sigue para largo".

En varias ocasiones, Campanita había mencionado que su deseo de permanecer en el programa había disminuido por completo y que no iba a luchar por su cupo, sino que se dejaría vencer para poder salir y seguir con normalidad fuera de la ciudad de las cajas. No sin antes agradecer a cada uno de sus compañeros, quienes vieron como de un momento a otro Campanita empezó a bajar de nivel y ya no se le veía tan sonriente como antes.

A través de sus redes sociales, la caleña compartió varias fotos junto al bailarín, entre ellas, una en la que se están abrazando y donde escribe: “Amo este momento, este instante que ustedes no ven, es de lo que más disfruto, finalmente fuera de competencia, romper las barreras del juego y fundirme en un abrazo con ellos”. Adicionalmente, aseguró que todos lo extrañarán y le deseó que “vuele muy alto”.

“Campanita o mejor, mi Campanita, sin temor a equivocarme, todos te extrañaremos. Vuela alto”, dijo Andrea Serna en sus historias de Instagram, donde compartió una foto junto a Campanita.