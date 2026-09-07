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Blu Radio  / Sociedad  / Artista colombiano perdió a su hijo con tan solo cuatro días de nacido: "No pude cargarte"

Artista colombiano perdió a su hijo con tan solo cuatro días de nacido: "No pude cargarte"

En desgarrador mensaje, compartió la noticia de perder a su hijo a los pocos días de haber nacido por complicaciones de salud.

Bebé abandonado.jpg
Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Conmoción y tristeza en la industria del entretenimiento en Colombia tras conocerse la triste noticia de que Dekko, cantante y compositor colombiano, perdió a su hijo Gianluca con tan solo cuatro días de nacido que, si bien no dio detalles de lo sucedido, generó una ola de solidaridad por lo sucedido.

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“Mi niño precioso estuviste en este mundo 4 días 5 horas y 6 minutos, quiero recordarse así lleno de vida en el instante en que naciste, no pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre, no entiendo la manera de actuar de Dios ni por qué ni el para que, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este descansa en paz mi ángel”, fue el conmovedor mensaje de Dekko para compartir esta triste noticia con sus seguidores.

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En redes, el artista había compartido todo el proceso que vivió al lado de su pareja, Natalia Ángulo, desde el día que supieron que estaba embarazada. Compartieron imágenes y videos del baby shower, o las visitas al médico.

“Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mi hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel”, expresó Natalia Ángulo, pareja del artista.

La noticia fue un impacto tanto para seguidores como amigos de la pareja. Las dos publicaciones se inundaron de comentarios de apoyo por lo sucedido, además de mucha fortaleza en este difícil momento que deben estar viviendo.

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“Dios te dé a ti y a tu familia la fuerza para sobrellevar la pérdida de tu angelito”; “Te mando un abrazo enorme, de esos que dicen todo cuando no sabemos qué palabras encontrar”; “Mucho amor para ustedes, los abrazo, fortaleza y Dios en este momento”; “Mucha fuerza para ti y tu familia, que Dios encuentre la forma de reconfortarlos en este momento tan difícil, oramos por ustedes”, fueron algunos.

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