¿Pasión por vehículos eléctricos? así puede estudiar nueva oferta académica que llegó al país

La Universidad ECCI amplió su oferta de formación especializada con una propuesta académica enfocada en movilidad eléctrica, vehículos híbridos, sistemas de alta tensión y baterías. La iniciativa está acompañada por el nuevo Laboratorio de Movilidad Eléctrica, un espacio destinado a fortalecer el aprendizaje práctico y acercar la formación universitaria a las necesidades de un sector automotor que incorpora nuevas tecnologías.

A través de este programa y sus opciones la Universidad ECCI permite adquirir una formación especializada que integra seguridad en sistemas de alto voltaje, diagnóstico, sistemas de potencia, mantenimiento y operación de vehículos eléctricos e híbridos. Su enfoque de 120 horas ofrece una preparación amplia para comprender las tecnologías que están transformando el sector automotor, mientras que el respaldo del Laboratorio de Movilidad Eléctrica brinda un escenario para fortalecer el aprendizaje práctico y acercarse a los sistemas y equipos propios de esta nueva generación de vehículos.

La oferta reúne un programa integral, un curso libre, dos diplomados y alternativas de formación corta y microcertificaciones. Así, quienes buscan capacitarse en electromovilidad pueden elegir diferentes niveles de profundización de acuerdo con las competencias que quieran desarrollar.

Programa Integral de Vehículos Eléctricos e Híbridos — EV/HEV

El Programa Integral de Vehículos Eléctricos e Híbridos — EV/HEV tiene una duración de 120 horas y está dividido en tres módulos. La formación comprende seguridad en sistemas de alto voltaje, sistemas de potencia y diagnóstico, además de mantenimiento, diagnóstico integral y operación de vehículos eléctricos e híbridos.

La propuesta reúne en una misma ruta conocimientos sobre seguridad, funcionamiento, diagnóstico y mantenimiento de estas tecnologías.

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Curso Libre en Vehículos Híbridos

El Curso Libre en Vehículos Híbridos se concentra en el diagnóstico, mantenimiento y gestión electrónica de vehículos híbridos. Para desarrollar el proceso de aprendizaje, la ECCI utiliza el Toyota Prius como plataforma de formación.

La alternativa está enfocada específicamente en las tecnologías de propulsión híbrida y sus sistemas electrónicos, con énfasis en su diagnóstico y mantenimiento.

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Diplomado en Electromovilidad: Híbridos y Eléctricos

El Diplomado en Electromovilidad: Híbridos y Eléctricos aborda los principales sistemas asociados con la movilidad electrificada. Sus contenidos incluyen sistemas de alto voltaje, baterías de potencia, infraestructura de carga y sistemas auxiliares.

También contempla diagnóstico, electrónica de potencia y propulsión eléctrica, integrando diferentes áreas técnicas relacionadas con los vehículos híbridos y eléctricos.

Diplomado en Baterías para Vehículos Híbridos y Eléctricos

El Diplomado en Baterías para Vehículos Híbridos y Eléctricos tiene un enfoque teórico-práctico centrado en las tecnologías de almacenamiento de energía.

El programa aborda celdas y acumuladores, autonomía, estado de carga y estado de salud de las baterías, identificados como SOC y SOH. También incluye sistemas de gestión de baterías o BMS, equilibrado de celdas y mantenimiento preventivo.

Cursos cortos y microcertificaciones

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La oferta se complementa con opciones dirigidas a quienes buscan adquirir competencias específicas en menor tiempo.

Seguridad y desenergización de vehículos de alta tensión – LOTO aborda protocolos de bloqueo, etiquetado, desenergización y verificación de tensión cero para la intervención de sistemas de alta tensión.

Por su parte, Diagnóstico electrónico de potencia EV/HEV se enfoca en la lectura de códigos de diagnóstico, análisis de formas de onda y revisión de sistemas como inversores, BMS y cargadores a bordo.

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Estas alternativas permiten complementar conocimientos concretos y también pueden formar parte de procesos de actualización y especialización en movilidad eléctrica.

Un laboratorio para llevar la formación a la práctica

La nueva oferta académica está acompañada por el Laboratorio de Movilidad Eléctrica de la Universidad ECCI, una infraestructura destinada a fortalecer el componente práctico de la formación en estas tecnologías.

El espacio permite trabajar alrededor de vehículos eléctricos e híbridos, sistemas de alto voltaje, baterías, diagnóstico electrónico y tecnologías relacionadas con la movilidad eléctrica. De esta manera, los contenidos académicos pueden complementarse con experiencias prácticas sobre plataformas y equipos asociados con estos sistemas.

El alcance del laboratorio también contempla la conexión con empresas de los sectores automotor, transporte, energía y movilidad eléctrica, mediante actividades relacionadas con capacitación, diagnóstico, evaluación y actualización tecnológica.

El laboratorio también puede convertirse en un escenario para investigación aplicada, innovación y trabajos de grado, con temas relacionados con gestión de baterías, electrónica de potencia, sistemas de control, comunicaciones vehiculares, mantenimiento predictivo y nuevas soluciones tecnológicas para la movilidad.