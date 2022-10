Así se despiden las redes sociales de Robbie Coltrane, quien le dio vida a Hagrid en Harry Potter

El actor británico Robbie Coltrane, célebre por su interpretación de Hagrid en la saga de películas de Harry Potter, ha muerto este viernes, 14 de octubre, con 72 años, informó su agente en un comunicado.

Coltrane ganó durante su carrera cinco premios Bafta de la Academia de cine y televisión británica, tres de ellos de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie "Cracker".

También apareció en los filmes de James Bond "GolenEye" (1995) y "The World is not Enough" (1999), y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

En redes sociales, los fanáticos a Harry Potter aprovecharon para despedirse del actor que los enamoró durante la saga.

