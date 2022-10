Actor escocés Robbie Coltrane, famoso por interpretar a Hagrid en Harry Potter, murió a los 72 años

El popular actor escocés Robbie Coltrane murió a los 72 años, informó su agencia artística al medio The Hollywood Reporter. El artista, destacado por sus excentricidaes y por su gran humor. Su verdadero nombre era Anthony Robert McMillan y había nacido el 30 de marzo de 1950 en la población de Glasgow, donde terminó estudios en arte, los cuales prosiguió en Edimburgo.

Estuvo en series televisivas como Flash Gordon, The Comic Strip y Alfresco, antes de lograr un destacado papel en la serie Cracker, en la que interpretó al doctor Dr. Edward 'Fitz' Fitzgerald, un avezado psicólogo que resolvía crímenes. Coltrane participó, además, en dos películas de James Bond: Goldeneye y The World is not enough.

El punto más alto de su carrera lo logró al hacer parte de la saga de Harry Potter, que inició en 2001 y que en total tuvo ocho entregas.

