Así vivieron habitantes de Jericó el momento del desastre

A Blanca Correa la sacó de su casa, ubicada en el barrio San Francisco de Jericó, el agua y lodo. La pared de bareque no soportó la avenida torrencial que a la medianoche despertó a todos los habitantes de este municipio del suroeste antioqueño.

"Yo logré salir porque sentía los estruendos de las piedras y el viento abrió la ventana. Como ya estaba anunciado lo de una avalancha, nos tocaba estar preparados", cuenta mientras se asoma por la ventana de madera.

Desde allí se ve cómo el lodo y techo cubren los enseres y hasta una moto de uno de sus nietos. No se puede entrar, la puerta no abre y la tierra que no cayó, amenaza con terminar de tapar su casa.

Como Blanca hay más de 1.000 personas que debieron salir de sus casas y nueve fueron trasladadas a centros asistenciales de Jericó y municipios cercanos, confirmó el Dapard.

Una situación similar pasa Alberto López, quien ha pasado toda la mañana de este domingo tratando de sacar los pocos elementos que se hayan salvado del lodo.

“Comenzó a llover a las 9:00 de la noche, me acosté a dormir y a las 12:00 me llamó un señor y me dijo que había un desastre. Ya corría el agua por todo esto, alcancé a abrir la puerta y vi el agua corría muy horriblemente, fui y saqué el hijo que estaba adentro y salimos en carrera. A eso de las 2 de la mañana se desprendió todo eso, cayó una casa y eso se vino de una”, relató.

