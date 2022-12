“Aunque me vaya mal, yo me voy a dedicar a la cocina”: Leonor Espinosa

esta profesión en su proyecto de vida. “Yo sentía que mi vida era vacía pese a que tenía un buen camino como publicista y como yo era una veleta y loquita, empecé a cocinar”.

Asimismo, Espinosa explicó qué características hace única su cocina y cómo la innovación en los platos típicos colombianos han marcado la trayectoria de su carrera, “yo creo que me he diferenciado y he logrado que los colombianos valoren mi propuesta colombiana, primero porque es la primera vez que desempolvaba la cocina colombiana, somos mucho más que esos platos típicos que se encuentran en la cabeza de la gente”.

Leonor destacó el valor de su práctica por el origen de los ingredientes que lleva a la mesa, “tengo contacto directo con artesanos culinarios, ustedes no se imaginan lo que cuesta traer esos ingredientes a la mesa, eso tiene un sobrecosto”.

Galardonada como una de las mejores chef de Colombia, Espinosa y su restaurante ‘Leo Cocina y Cava’ han sido reconocidos a nivel internacional por la revista Conde Nast Traveller como uno de los mejores 82 restaurantes en todo el mundo.