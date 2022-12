Benicio del Toro protagoniza a Pablo Escobar en biografía en festival de Toronto

de Toronto entrega una colorida variedad de biografías cinematográficas este año.

El puertorriqueño Del Toro, que acaba de hacer un cameo en "Guardianes de la Galaxia" después de interpretar al Che Guevara en las dos entregas de Steven Soderbergh en 2008, regresa a las pantallas con el escalofriante drama "Escobar: Paradise Lost", estrenada en Toronto a nivel internacional.

La cinta --la primera que dirige el italiano Andrea Di Stefano-- recorre los años finales del rey de la cocaína a través de los ojos de un surfista canadiense (Josh Hutcherson), que se enamora de la sobrina de Escobar, María (Claudia Traisac), y se encuentra en medio del imperio del tráfico que hizo a Escobar uno de los más violentos y ricos criminales de la historia.

"Paradise Lost" se estrena en España el 15 de octubre y en Estados Unidos el 26 de noviembre, aunque no tiene fecha prevista aún para Latinoamérica.

En un festival lleno de biografías, la premiada estrella de la serie "Sherlock", Benedict Cumberbatch, se pone en la piel de Alan Turing, un brillante matemático de la Universidad de Cambridge y pionero de la informática que descifró los códigos secretos nazis para el Ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial.

La vida de Turing acabó tristemente. Se suicidó en 1954 a los 41 años, dos después de haber sido condenado por homosexual.

En diciembre de 2013, la reina Isabel II le otorgó el perdón póstumo gracias a una gran campaña a su favor.

En una rueda de prensa en Toronto, Cumberbatch calificó a Turing como alguien "muy tranquilo y estoico".

"Él solo fue fiel a sí mismo. No se veía como una víctima o un héroe; simplemente trabajaba y se comportaba fiel a su naturaleza".

La película, titulada "The Immitation Game" y dirigida por el noruego Morten Tyldum, cuenta también en su reparto con Keira Knightley, Matthew Good y Allen Leech.

También se proyectan en Toronto los retratos cinematográficos del líder de los Beach Boys Brian Wilson, el físico Stephen Hawking y el jugador de ajedrez Bobby Fischer.

"Love & Mercy", la película sobre los Beach Boys protagonizada por John Cusack, Paul Dano, Elizabeth Banks y Paul Giamatti, recibió una larga ovación el pasado fin de semana durante su estreno mundial, con el propio Wilson presente.

La película bucea por dos períodos de la vida de este visionario cantante y compositor que luchó con las adiciones y las enfermedades mentales: el estrellato del grupo musical en la California surfera de los años 60 y el resurgir de Wilson en solitario dos décadas después.

Mientras, el actor británico Eddie Redmayne se ganó las alabanzas de los críticos por su extraordinaria interpretación de un joven Stephen Hawking estudiante de Cambridge en "The Theory of Everything", basada en las memorias de su primera mujer, Jane (interpretada por Felicity Jones).

A su vez, Tobey Maguire muestra una gran interpretación en "Pawn Sacrifice", emulando al prodigioso jugador de ajedrez estadounidense Bobby Fischer en el "partido del siglo" que se jugó en Reikiavik en 1972 y donde le arrebató el título mundial al soviético Boris Spassky. AFP