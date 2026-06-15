Calendario de festivos en Colombia: estos serán los días de descanso para el segundo semestre

El calendario de festivos en Colombia se actualiza tras el festivo de este lunes 15 de junio de 2026, correspondiente al Sagrado Corazón de Jesús. Con la finalización de esta jornada, millones de ciudadanos y los sectores comerciales reajustan sus proyecciones de descanso y reactivación económica para la segunda mitad del año.

El próximo día de descanso en el territorio nacional tendrá lugar el lunes 29 de junio de 2026, fecha en la que se conmemora el Día de San Pedro y San Pablo. De esta manera, junio se consolida como el mes con mayor actividad de descanso del periodo, acumulando tres festivos que dinamizan los fines de semana de los trabajadores y el sector turístico.



¿Cuáles son los festivos del segundo semestre de 2026?

Posteriormente, el calendario oficial sumará un nuevo día de descanso remunerado en el mes de julio debido a la entrada en vigencia de la ley que declara el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como festividad nacional. Aunque la celebración religiosa es el 9 de julio, por la aplicación de la Ley Emiliani el descanso se trasladará al lunes 13 de julio, generando un puente festivo adicional que precederá al feriado tradicional del lunes 20 de julio por el Día de la Independencia.

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Cuántos festivos quedan en Colombia 2026

Tras la jornada de este 15 de junio, restan exactamente 10 días festivos en el calendario de Colombia para lo que queda de 2026. La distribución de los feriados vigentes para el segundo semestre se divide detalladamente de la siguiente manera:



Junio: lunes 29 (Día de San Pedro y San Pablo).

lunes 29 (Día de San Pedro y San Pablo). Julio: lunes 13 (Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá) y lunes 20 (Día de la Independencia).

lunes 13 (Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá) y lunes 20 (Día de la Independencia). Agosto: viernes 7 (Batalla de Boyacá) y lunes 17 (Asunción de la Virgen).

viernes 7 (Batalla de Boyacá) y lunes 17 (Asunción de la Virgen). Octubre: lunes 12 (Día de la Raza).

lunes 12 (Día de la Raza). Noviembre: lunes 2 (Día de Todos los Santos) y lunes 16 (Independencia de Cartagena).

lunes 2 (Día de Todos los Santos) y lunes 16 (Independencia de Cartagena). Diciembre: martes 8 (Inmaculada Concepción) y viernes 25 (Navidad).

Con este esquema legal, septiembre se mantiene como el único mes de la segunda mitad del año sin días de cese de actividades en el país.