Carolina Cruz y el doloroso momento que vivió al lado de su hijo: “Se va para el cielo”

La reconocida presentadora vallecaucana Carolina Cruz abrió su corazón en el más reciente episodio de su podcast "Mi mundo, mis huellas, mi realidad", donde compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de sus mascotas, quienes fueron un gran apoyo emocional en distintas etapas de su trayectoria.

Un vínculo especial con los animales

Desde muy joven, Carolina Cruz desarrolló un amor profundo por los animales, especialmente por su perrita 'Chiqui', quien la acompañó desde los 17 años. "Llegó en un momento de mi vida en el que me fortaleció mucho. Ver cómo apagaba su vida es de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar", confesó la presentadora entre lágrimas.

Cruz recordó que el día en que 'Chiqui' falleció, se encontraba trabajando en un evento en Cali y tuvo que continuar con su labor profesional, ocultando su dolor tras unas gafas de sol. "Fue tan doloroso que decidí que no tendría más mascotas", expresó.

El regreso del amor por las mascotas

Años después, cuando inició su relación con el actor Lincoln Palomeque, la vida la puso nuevamente frente a una mascota. Aunque al principio trató de resistirse, terminó encariñándose profundamente con el perro que ya formaba parte de la vida de su entonces pareja.

Sin embargo, el paso del tiempo deterioró la salud del animal. Cuando tenía 14 años, los veterinarios indicaron que necesitaba una cirugía que no podría resistir debido a su edad avanzada. La difícil decisión de practicarle la eutanasia llegó, y Carolina tuvo que preparar a su hijo Matías, quien en ese momento tenía apenas tres años, para despedirse del perro llamado 'Dandy'.

Un momento que marcó a madre e hijo

Pero lo que más la conmovió fue ver a su pequeño mirando por un ventanal. "Le pregunté: '¿Qué haces?' Y me respondió: 'Estoy buscando a Dandy en el cielo, a ver si me saluda'. Eso me marcó profundamente", recordó la presentadora.

Le decía: 'Se va a ir para el cielo'. Intenté explicarle todo de manera tranquila narró la presentadora.

Carolina Cruz, quien también es madre de Salvador, ha sido un ejemplo de fortaleza para sus seguidores, compartiendo tanto sus alegrías como los momentos más duros. Este episodio generó un impacto notable en las redes sociales, donde cientos de personas han compartido mensajes de apoyo y empatía hacia la presentadora.

Hoy, Carolina continúa siendo una de las figuras más queridas de la farándula colombiana, demostrando que detrás de la pantalla también hay historias de lucha, amor y resiliencia que conectan con su público.

Por supuesto, los seguidores de la también empresaria reaccionaron ante su historia en el podcast y mencionaron que se sintieron muy conectados con la pérdida de sus mascotas.

"Me hiciste llorar, tengo una mascota y no me imaginó el día que ya no esté", "Solo los que tenemos una mascota sabemos que son parte de la familia", "El sentimiento más fuerte que se puede experimentar" y "Lloré escuchándote", fueron algunos de los comentarios.