Casos como la violación de una niña por otros 12 menores no son extraños: ICBF

Por orden del Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes de Barranquilla, tanto la niña de 12 años que habría sido violada y grabada durante el abuso, así como sus presuntos 12 agresores, todos menores de edad, deberán recibir un acompañamiento psicosocial con la supervisión del ICBF en aras de restablecer sus derechos.



No obstante, el director del Bienestar Familiar en el Atlántico, Benjamín Collante, advierte que estos casos, por sorprendente que parezcan, se han vuelto comunes entre los jóvenes.



"No son extraños, no son exóticos, vienen ocurriendo con más frecuencia de lo que uno pudiera imaginarse y para nosotros es supremamente preocupante. Los niños desde los 10 años tienen inclinaciones y conductas más sexualizadas", afirmó el director Collante.



Collante atribuye estos comportamientos de los jóvenes adolescentes a los errados contenidos sexuales a los que están permanentemente expuestos, sobre todo, a través de las redes sociales.



"Estamos en un mundo donde el conocimiento, la exposición permanente y peligrosa a todo este tipo de información ha venido generando una exacerbación de los comportamientos sexuales de los jóvenes", agregó.



La violación se habría dado en el municipio de Campo de la Cruz, sur del Atlántico, a mediados del 2018. Por los hechos, a seis presuntos agresores, entre los 15 y 17 años, les imputaron los delitos de acceso carnal violento agravado y pornografía con persona menor de 18 años, pero ninguno aceptó los cargos y, aunque siguen vinculados a la investigación, todos quedaron en libertad.

Los otros seis adolescentes, también señalados de participar en estos actos, fueron declarados inimputables por ser menores de 14 años.