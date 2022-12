Cinta colombiana ‘La tierra y la sombra’ gana la Cámara de Oro en Cannes

La película "La tierra y la sombra", del director colombiano César Augusto Acevedo, fue distinguida con el premio Cámara de Oro como la mejor ópera prima en la 68 edición del Festival de Cannes.

Publicidad

Tras recoger su premio de manos del actor estadounidense John C. Reilly, Acevedo dedicó su galardón a "todos los campesinos" de su país, "que son grandes trabajadores", y también a su familia".

Además, destacó el "inmenso honor" de recoger el premio, por el que agradeció a su equipo -"especialmente al director de fotografía"- y al jurado, presidido por la actriz francesa Sabine Azema.

Publicidad

El filme, proyectado dentro de la sección de la Semana de la Crítica, narra el regreso a su hogar en el valle del Cauca de un campesino que abandonó su casa años atrás y que vuelve para ayudar a cuidar de su hijo moribundo mientras su mujer y su nuera trabajan como corteras de caña.

Publicidad

"La tierra y la sombra" ya había recibido el premio a la película revelación por el jurado en la Semana de la Crítica, además del galardón SACD y el del público de esa sección.

En la película del colombiano, los sentimientos, muchas veces no exteriorizados, van muy por delante de la narración, que avanza despacio para permitir que los personajes indaguen en sus propias emociones.

Publicidad

"Desde el principio supe que no quería hacer un film que tuviera su forma en el realismo sino que apuntara más a lo poético. Los personajes no hablan tanto porque viven un encierro no solo físico, por la casa y el lugar, sino emocional", reflexionó en una entrevista con Efe Acevedo.

Publicidad

Su película se hizo con un reconocimiento al que también aspiraban otros 25 trabajos, entre ellos "Son of Saul", del húngaro Laszlo Nemes, que se proyectó en el concurso de la competición oficial.

El éxito de Acevedo se suma al de otra película colombiana, "El abrazo de la serpiente", dirigida por Ciro Guerra, que consiguió el premio Art Cinema Award, el de mayor importancia dentro de la Quincena de Realizadores.

Publicidad

En una gran edición para el cine latinoamericano, "Paulina (La Patota)", del argentino Santiago Mitre, recibió ayer el gran premio de la Semana de la Crítica, y "Allende mi abuelo Allende", de la chileno-mexicana Marcia Tambutti, fue distinguida como el mejor documental proyectado en todas las secciones del festival.

Publicidad

EFE.