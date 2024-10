Ciro Quiñonez expone audios amenazantes de Giovanny Ayala: "Hijue**, nunca le va a ir bien"

El enfrentamiento entre los cantantes Ciro Quiñonez y Giovanny Ayala , que se hizo viral el pasado 3 de octubre, ha escalado a un nuevo nivel de confrontación. En una reciente aparición en el programa La Red de Caracol Televisión , Quiñonez expuso audios amenazantes enviados por Ayala, en los cuales se pueden escuchar insultos y amenazas.

Quiñonez reveló que, a raíz de este conflicto, perdió su visa americana debido a la influencia de Ayala en su carrera. “Empezó a mandar gente a mis shows a insultarme y agredirme. Yo iba a cantar en Villavicencio, y mi manager me advirtió que no me bajara de la camioneta porque había escoltas de Giovanny Ayala que estaban allí para pegarme”, explicó el artista, quien sostiene que esta situación contribuyó al agravamiento del conflicto.

El día de la pelea, Quiñonez se encontraba en un centro comercial para la inauguración de una de sus empresas. Relata que se cruzó con Ayala y su escolta, y tras una breve grabación, decidió confrontarlo. “Le dije que me estaba buscando y que aquí estaba. Mi reacción fue inmediata, aunque mi golpe estaba dirigido al escolta; mi problema no era con Giovanny”, afirmó.

Además, Quiñonez confirmó que ha demandado a Ayala por lesiones personales, y ambos se encuentran bajo medidas cautelares tras el incidente. En La Red, también se presentaron audios en los que Ayala, supuestamente en estado de ebriedad, profiere insultos hacia Quiñonez: “Pregúntele a mi ex qué mal polvo, que desleal, que es un hijuepu***, malpar****, mal amigo, mala gente, oportunista, nunca le va a ir bien. Guarde este audio para que lo guarde en su corazón, hijo de perra”.

Como resultado de esta agresión, Quiñonez mostró una herida en sus labios, consecuencia de la pelea. Sin embargo, es importante señalar que este conflicto no surgió de la nada; meses atrás, los seguidores de ambos músicos ya habían detectado tensiones debido a la mala comunicación en torno al relanzamiento del remix de 'Regalada sales cara'.