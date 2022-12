¿Cómo dejar de gastar en pequeñas cosas que se convierten en grandes deudas?

¿Es de los que se antoja con cualquier cosa que en realidad no necesita? Conozca aquí cómo manejar sus finanzas personales y no desperdiciar dinero.

En En BLU Jeans estuvo Andrea Eslava Barrero, especialista en mercados de capital, para darle consejos a los oyentes sobre las finanzas personales.

Son varios los gastos que tienen las personas diariamente, que en realidad muchas veces no son necesarios. A esos consumos se le conocen como ‘hormiga’.

“Los gastos hormiga son el paralelo de la hormiga, que se va comiendo la hoja de a poquitos”, dijo la experta.

Lo que sucede con estos gastos es que a medida que se vuelven una costumbre, la persona lo relaciona con algo que es necesario en su vida y en realidad no lo es.

“Fácilmente una persona se puede estar gastando cerca del 20% de su sueldo en cosas innecesarias”, acotó.

La experta dio varios consejos para no gastar dinero en cosas que no son necesarias. Sin embargo, aseguró que esos ‘gastos hormiga’ no se deben cortar de raíz, ya que normalmente generan satisfacción en la persona.

“No se debe cortar de raíz las cosas porque va a generar ansiedad, las finanzas y el bienestar están muy ligados”, dijo.

Además, explicó que para que las personas logren identificar los gastos innecesarios deberían anotar todas las cosas que compró en una libreta o una aplicación al finalizar el día.

Para finalizar, dijo que es necesario que las personas presupuesten y gasten con prudencia.

