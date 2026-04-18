¿Cómo la relación con los padres influye en la vida emocional?

Fernando Sánchez, biodesprogramador, habló en En Blu Jeans de Blu Radio, sobre la influencia de la relación con los padres en la vida emocional y en la forma en que las personas construyen sus relaciones.

Según explicó, muchas conductas y patrones se originan en experiencias tempranas. "Quiero decirte que los papás son las personas más importantes en cuanto a nuestros programas, nuestras o las creencias que generan nuestras nuestros programas", señaló.

El especialista indicó que estos “programas” son respuestas automáticas que se forman a partir de experiencias repetidas y que influyen en la manera de pensar, actuar y relacionarse.

Además, aseguró que el proceso comienza incluso antes del nacimiento. “Cuando estamos en el vientre de nuestra madre se gestan los principales programas que nos van a acompañar toda la vida”, explicó.



Sánchez afirmó que las emociones vividas por la madre durante el embarazo pueden impactar en la vida futura de los hijos. “Todo lo que sientas desde que naciste, busca la emoción que te ha acompañado desde que naciste, esa emoción la vivió tu madre durante el embarazo”, dijo al referirse a sentimientos que se repiten a lo largo de la vida.

Sobre la relación con los padres, indicó que puede derivar en patrones que se repiten en la adultez. “La tendencia del ser humano es repetir o reparar”, explicó, al señalar que muchas situaciones se replican de manera inconsciente.

Foto: Freepik

También se refirió al concepto de perdón y planteó una alternativa basada en la comprensión. “Para mí el perdón no debería de existir. Yo trabajo o nosotros en la biodesprogramación a través de lo que yo enseño... lo denominé la comprensión amorosa”, afirmó.

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El biodesprogramador explicó que este enfoque busca entender las causas de las experiencias vividas sin atribuirlas únicamente a una persona.

"La comprensión amorosa es tratar de comprender amorosamente por qué pasó lo que pasó. Y cuando logras eso, no se requiere el perdón. No hay esfuerzo para perdonar, ¿no? Simplemente comprendes", agregó.

En cuanto a la relación entre emociones y salud, aseguró que los estados emocionales pueden influir en el funcionamiento del cuerpo.

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"Cuando comprendemos esto, que la gente no cree que nuestro estado emocional es el que influye en nuestra salud o la que manda en nuestra salud", indicó.

Finalmente, señaló que los cambios en los patrones personales dependen del nivel de conciencia de cada individuo. "No podemos hacer que el otro cambie. Eh, no, no creo que queda clarísimo eso. Lo que sí yo puedo ser buen papá y a través de mi ejemplo él puede aprender a ser buen papá con los suyos y aún así no es garantía", concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: