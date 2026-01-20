En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Hijo mayor de David y Victoria Beckham rompió relación con sus padres: "Irrespetaron a mi esposa"

Hijo mayor de David y Victoria Beckham rompió relación con sus padres: "Irrespetaron a mi esposa"

Asegura que sus padres "tanto privada como públicamente" ha llevado a cabo "ataques sin descanso" también contra él, unos ataques para los que utilizaban a "esa prensa a sus órdenes".

Brooklyn-Beckham-IGG.png
Brooklyn Beckham
Foto: IG Brooklyn Beckham
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad