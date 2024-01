¿Cómo terminó Matador siendo caricaturista del periódico del Gobierno Petro?

Julio Cesar González, conocido como Matador, es uno de los caricaturistas del periódico “Vida” del gobierno de Petro. ¿Qué hay detrás de su trabajo y de esta decisión?.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el caricaturista contó cómo llegó al medio y lo que busca a través de sus ilustraciones, esta vez en me dio estatal.

“Yo creo, yo creo que es un experimento interesante, nuevo, al filo de la navaja, porque obviamente, obviamente el periodismo es contrapoder”, dijo. Mientras reveló que lo hace sin ningún tipo de beneficio económico.

Aseguró que lo que le llamó la atención en participar del proyecto, fue la vía libre para la creación de sus caricaturas.

“Cuando me reuní con ellos, lo primero que dejé por sentado es cómo eran las condiciones de trabajo. Si tenía todo el poder de expresarme en mis caricaturas, y eso fue lo que me dijeron, que podía hacer la caricatura que yo quisiera”, contó.

¿Se atreverá a hacer una caricatura en contra del gobierno?

“Pues hasta ahora no han pagado. Hay que dejar claro que mi participación en el periódico, al igual que Margarita Rosa de Francisco, y otros colaboradores no tienen ningún pecunio, pues no me pagan por eso”, señaló

El caricaturista, además bromeó y contó los comentarios por parte de sus más cercanos, entre los cuales le han hablado sobre su apuesta: “yo tengo un montón de amigos que me mandan por el chat: “Ah, usted es el caricaturista de Aló, presidente. Y sí, pero es una apuesta que hay que hacer”.

Aquí la entrevista de Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: