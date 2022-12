Con Alex: Siga estos consejos de etiqueta en la misa

La ‘encantadora’ Alexandra Pumarejo compartió con los oyentes de Agenda en Tacones una serie de consejos de etiqueta que deberá tener en cuenta cuando asista a la iglesia.

1. Llegar cinco minutos antes: este tipo de eventos suelen iniciar a la hora que indican, es por esto, que es recomendable ser puntuales, si sucede lo contario, lo mejor es ser discreto, no hacerse notar y ubicarse en los puestos de la parte de atrás.

2. Ser consiente del sitio en el que está: La iglesia no es mejor lugar para cambiar la foto de perfil de Facebook, usar aparatos tecnológicos y mucho menos, para hablar durante toda la misa. Concéntrese y deje que los demás que si quiera escuchar lo que dice el sacerdote, lo haga

3. Vestirse bien: esto no quiere decir que use la mejor ropa, pero la iglesia es la ‘casa de Dios’ y como tal merece respeto. Hoy en día las personas asisten con trajes muy relajados o en el peor de los casos, visten de manera muy exhibidora.

4. No guardar puesto: o si lo va a hacer no ocupe el lugar de la esquina, vaya hasta el fondo, para no tratar a de incomodar a los que se van a sentar en la misma banca.

5. No tomar fotos con flash: esto durante celebraciones como bautizos, matrimonios, primeras comuniones, entre otras, pues este acto interrumpe la misa.