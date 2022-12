¡Con garrote en mano! Taxista protagoniza nuevo hecho de intolerancia en Bogotá

Un nuevo hecho de intolerancia protagonizado por un taxista quedó registrado en un video que ya se hace viral en las redes sociales.

La denuncia fue hecha por la tuitera Karen Soler, con el usuario @_KSolerC

, quien asegura que este hecho le pasó a una amiga suya donde se ve a un conductor bastante alterado que, incluso, amenaza con golpearla.

Vea aquí: Yina Calderón y Manuela Gómez protagonizaron bochornosa pelea en bar de Medellín

Publicidad

Según la joven, el hecho se habría presentado luego que su novio, al parecer, iba a tomar un servicio de moto.

En ese momento aparece el taxista bastante ofuscado que lo increpa, insulta y le dice que es un “ilegal”.

El hombre, quien pide no ser grabado, insulta al motociclista, mientras el novio de la joven le pide que se calme.

Publicidad

Cuando el alegato se iba calentando, el taxista sacó un garrote

y se acercó al motociclista con la intención, al parecer, de pegarle.

Lea además: “El diablo puso esas palabras en mi corazón”: exlíder taxista ahora venderá zapatos

Este hecho generó la rabia de la protagonista del video quien le pide no ser grosero. Finalmente, el motociclista se va y ella le dice al hombre: “por eso es que uno no coge taxi”. No obstante, el hombre se regresa donde ella con el garrote.

Publicidad

El video ha generado la indignación colectiva entre los usuarios de las redes sociales quienes reprocharon la actitud del conductor.

Aquí las imágenes:

#DenunciaPública

¡Estoy indignada! Vean cómo los taxistas hacen de las suyas y quieren ser el monopolio del transporte en Bogotá.

A una amiga le pasó esto y miren como la amenaza el taxista 😕😕😕

Esos son los que dicen "Por allá no voy".

¡Qué horror! 😡 pic.twitter.com/WoCWVJMz8F — ♥Karen Soler♥ (@_KSolerC) February 7, 2020