Con un ajustado vestido, Miss España trans debutó en Miss Universo

Este lunes en Tailandia, Ángela Ponce, representante de España en Miss Universo, descrestó al público y jurado con su vestido de flamenco, del diseñador Luis Fernández, durante la presentación de trajes típicos.

“Lo he disfrutado como una niña pequeña. Estoy emocionada. Sinceramente no sé qué decir, lo que he vivido ha sido uno de los momentos más felices de mi vida”, dijo Ponce en un video compartido en sus redes sociales.

Además, la española saludó a sus seguidores en todo el mundo, quienes le han manifestado su apoyo en esta competencia.

Ángela Ponce, primera mujer transgénero en @MissUniverse realiza su participación en el concurso de traje típico. @alexmedela #TReporta pic.twitter.com/Ki91lWevg3 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 10, 2018